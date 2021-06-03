https://ria.ru/20210603/penza-1735449865.html

Вложения в развитие теплоснабжения Пензы превысят шесть миллиардов рублей

Вложения в развитие теплоснабжения Пензы превысят шесть миллиардов рублей - РИА Новости, 03.06.2021

Вложения в развитие теплоснабжения Пензы превысят шесть миллиардов рублей

"Т Плюс" до 2035 года планирует вложить в модернизацию системы теплоснабжения Пензы более 6 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:22

2021-06-03T15:22

2021-06-03T15:22

пензенская область

олег мельниченко

т плюс

петербургский международный экономический форум (фонд)

пенза

экономика

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ПЕНЗА, 3 июн - РИА Новости. "Т Плюс" до 2035 года планирует вложить в модернизацию системы теплоснабжения Пензы более 6 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.Врио губернатора Олег Мельниченко и генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о партнерстве, предусматривающее обеспечение качественного и надежного теплоснабжения жителей Пензы."В ходе деловой встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В модернизацию системы теплоснабжения города Пензы до 2035 года будет инвестировано более 6 миллиардов рублей. Значительная часть вложений - 2,9 миллиарда рублей - будет направлена на замену квартальных тепловых сетей и ЦТП (центральных тепловых пунктов)", - говорится в сообщении.Мельниченко отметил, что подписанное на форуме соглашение предусматривает большую инвестиционную программу, которая позволяет провести модернизацию как магистральных, так и внутриквартальных сетей в Пензе."Уже в этом году мы практически выходим на ремонт порядка 60 километров, которые будут переложены. Будут модернизироваться ЦТП в городе. Поэтому для нас это серьезный совместный инвестиционный проект", - цитирует слова врио губернатора пресс-служба.Вагнер заявил, что реализация данного проекта является большой ответственностью для компании."Сейчас перед "Т Плюс" стоит ряд важнейших задач по повышению качества теплоснабжения в регионе. С начала года в наше ведение перешло 256 километров квартальных тепловых сетей, которые мы рассчитываем модернизировать в ближайшие несколько лет", - цитирует слова Вагнера пресс-служба.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210531/sud-1735013282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег мельниченко, т плюс, петербургский международный экономический форум (фонд), пенза, экономика