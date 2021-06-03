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Пензенская область
Пензенская область
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Вложения в развитие теплоснабжения Пензы превысят шесть миллиардов рублей
Вложения в развитие теплоснабжения Пензы превысят шесть миллиардов рублей - РИА Новости, 03.06.2021
Вложения в развитие теплоснабжения Пензы превысят шесть миллиардов рублей
"Т Плюс" до 2035 года планирует вложить в модернизацию системы теплоснабжения Пензы более 6 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:22
2021-06-03T15:22
пензенская область
олег мельниченко
т плюс
петербургский международный экономический форум (фонд)
пенза
экономика
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ПЕНЗА, 3 июн - РИА Новости. "Т Плюс" до 2035 года планирует вложить в модернизацию системы теплоснабжения Пензы более 6 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.Врио губернатора Олег Мельниченко и генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о партнерстве, предусматривающее обеспечение качественного и надежного теплоснабжения жителей Пензы."В ходе деловой встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В модернизацию системы теплоснабжения города Пензы до 2035 года будет инвестировано более 6 миллиардов рублей. Значительная часть вложений - 2,9 миллиарда рублей - будет направлена на замену квартальных тепловых сетей и ЦТП (центральных тепловых пунктов)", - говорится в сообщении.Мельниченко отметил, что подписанное на форуме соглашение предусматривает большую инвестиционную программу, которая позволяет провести модернизацию как магистральных, так и внутриквартальных сетей в Пензе."Уже в этом году мы практически выходим на ремонт порядка 60 километров, которые будут переложены. Будут модернизироваться ЦТП в городе. Поэтому для нас это серьезный совместный инвестиционный проект", - цитирует слова врио губернатора пресс-служба.Вагнер заявил, что реализация данного проекта является большой ответственностью для компании."Сейчас перед "Т Плюс" стоит ряд важнейших задач по повышению качества теплоснабжения в регионе. С начала года в наше ведение перешло 256 километров квартальных тепловых сетей, которые мы рассчитываем модернизировать в ближайшие несколько лет", - цитирует слова Вагнера пресс-служба.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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олег мельниченко, т плюс, петербургский международный экономический форум (фонд), пенза, экономика

Вложения в развитие теплоснабжения Пензы превысят шесть миллиардов рублей

15:22 03.06.2021
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГород Пенза. Архив
Город Пенза. Архив - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ПЕНЗА, 3 июн - РИА Новости. "Т Плюс" до 2035 года планирует вложить в модернизацию системы теплоснабжения Пензы более 6 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
Врио губернатора Олег Мельниченко и генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о партнерстве, предусматривающее обеспечение качественного и надежного теплоснабжения жителей Пензы.
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"В ходе деловой встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В модернизацию системы теплоснабжения города Пензы до 2035 года будет инвестировано более 6 миллиардов рублей. Значительная часть вложений - 2,9 миллиарда рублей - будет направлена на замену квартальных тепловых сетей и ЦТП (центральных тепловых пунктов)", - говорится в сообщении.
Мельниченко отметил, что подписанное на форуме соглашение предусматривает большую инвестиционную программу, которая позволяет провести модернизацию как магистральных, так и внутриквартальных сетей в Пензе.
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"Уже в этом году мы практически выходим на ремонт порядка 60 километров, которые будут переложены. Будут модернизироваться ЦТП в городе. Поэтому для нас это серьезный совместный инвестиционный проект", - цитирует слова врио губернатора пресс-служба.
Вагнер заявил, что реализация данного проекта является большой ответственностью для компании.
"Сейчас перед "Т Плюс" стоит ряд важнейших задач по повышению качества теплоснабжения в регионе. С начала года в наше ведение перешло 256 километров квартальных тепловых сетей, которые мы рассчитываем модернизировать в ближайшие несколько лет", - цитирует слова Вагнера пресс-служба.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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