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Польский генерал заявил, что у России есть смертоносное оружие будущего
Польский генерал заявил, что у России есть смертоносное оружие будущего - РИА Новости, 03.06.2021
Польский генерал заявил, что у России есть смертоносное оружие будущего
Россия как крупнейшая мировая держава обладает оружием, оснащенным системами искусственного интеллекта, предположил бывший командующий Сухопутными войсками... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:04
2021-06-03T16:30
вальдемар скшипчак
россия
польша
ливия
оон
в мире
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия как крупнейшая мировая держава обладает оружием, оснащенным системами искусственного интеллекта, предположил бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в интервью интернет-порталу Onet.pl.По его словам, существует реальная угроза того, что в будущем люди потеряют контроль над искусственным интеллектом."Возможно, мы сами создадим нечто, что в будущем нас убьет", — сказал военный.При этом Скшипчак отметил, что остановить дальнейшее усовершенствование автономных боевых систем невозможно. Технологии тщательно охраняются военной тайной, а конфликты только подстегивают их развитие.Совет Безопасности ООН ранее опубликовал доклад, в котором сообщалось о том, что в марте 2020 года военный беспилотник STM Kargu-2 атаковал солдат в Ливии. По данным авторов документа, "это было полноценное применение механизма автономного режима наведения". Неизвестно, есть ли погибшие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210517/ugroza-1732716828.html
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вальдемар скшипчак, россия, польша, ливия, оон, в мире

Польский генерал заявил, что у России есть смертоносное оружие будущего

15:04 03.06.2021 (обновлено: 16:30 03.06.2021)
 
© Фото : Группа Компаний КронштадтБеспилотный летательный аппарат "Орион"
Беспилотный летательный аппарат Орион - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : Группа Компаний Кронштадт
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия как крупнейшая мировая держава обладает оружием, оснащенным системами искусственного интеллекта, предположил бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в интервью интернет-порталу Onet.pl.

"Это невероятно смертоносные устройства, от которых сложно защититься, поскольку не существует систем, способных их обезвредить", — ответил генерал на вопрос об использовании подобных машин.

По его словам, существует реальная угроза того, что в будущем люди потеряют контроль над искусственным интеллектом.
"Возможно, мы сами создадим нечто, что в будущем нас убьет", — сказал военный.
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При этом Скшипчак отметил, что остановить дальнейшее усовершенствование автономных боевых систем невозможно. Технологии тщательно охраняются военной тайной, а конфликты только подстегивают их развитие.
Совет Безопасности ООН ранее опубликовал доклад, в котором сообщалось о том, что в марте 2020 года военный беспилотник STM Kargu-2 атаковал солдат в Ливии. По данным авторов документа, "это было полноценное применение механизма автономного режима наведения". Неизвестно, есть ли погибшие.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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Вальдемар СкшипчакРоссияПольшаЛивияООНВ мире
 
 
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