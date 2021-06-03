https://ria.ru/20210603/oruzhie-1735446062.html
Польский генерал заявил, что у России есть смертоносное оружие будущего
Польский генерал заявил, что у России есть смертоносное оружие будущего - РИА Новости, 03.06.2021
Польский генерал заявил, что у России есть смертоносное оружие будущего
Россия как крупнейшая мировая держава обладает оружием, оснащенным системами искусственного интеллекта, предположил бывший командующий Сухопутными войсками... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:04
2021-06-03T15:04
2021-06-03T16:30
вальдемар скшипчак
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польша
ливия
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Россия как крупнейшая мировая держава обладает оружием, оснащенным системами искусственного интеллекта, предположил бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак в интервью интернет-порталу Onet.pl.По его словам, существует реальная угроза того, что в будущем люди потеряют контроль над искусственным интеллектом."Возможно, мы сами создадим нечто, что в будущем нас убьет", — сказал военный.При этом Скшипчак отметил, что остановить дальнейшее усовершенствование автономных боевых систем невозможно. Технологии тщательно охраняются военной тайной, а конфликты только подстегивают их развитие.Совет Безопасности ООН ранее опубликовал доклад, в котором сообщалось о том, что в марте 2020 года военный беспилотник STM Kargu-2 атаковал солдат в Ливии. По данным авторов документа, "это было полноценное применение механизма автономного режима наведения". Неизвестно, есть ли погибшие.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210517/ugroza-1732716828.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210525/nato-1733810434.html
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вальдемар скшипчак, россия, польша, ливия, оон, в мире