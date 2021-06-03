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В МИД ответили на вопрос о поставках вооружения в ЦАР

В МИД ответили на вопрос о поставках вооружения в ЦАР - РИА Новости, 03.06.2021

В МИД ответили на вопрос о поставках вооружения в ЦАР

Россия всегда согласовывает с ООН вопросы, касающиеся Центральноафриканской Республики, в том числе о возможных новых поставках вооружения, сказал РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:32

2021-06-03T13:32

2021-06-03T14:11

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет безопасности оон

цар

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия всегда согласовывает с ООН вопросы, касающиеся Центральноафриканской Республики, в том числе о возможных новых поставках вооружения, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.В 2019 году Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия. Как сообщал посол РФ в африканской стране, тогда властям страны были переданы автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/instruktory-1735220410.html

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цар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, цар, в мире