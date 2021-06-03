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В МИД ответили на вопрос о поставках вооружения в ЦАР
В МИД ответили на вопрос о поставках вооружения в ЦАР - РИА Новости, 03.06.2021
В МИД ответили на вопрос о поставках вооружения в ЦАР
Россия всегда согласовывает с ООН вопросы, касающиеся Центральноафриканской Республики, в том числе о возможных новых поставках вооружения, сказал РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:32
2021-06-03T13:32
2021-06-03T14:11
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет безопасности оон
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в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия всегда согласовывает с ООН вопросы, касающиеся Центральноафриканской Республики, в том числе о возможных новых поставках вооружения, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.В 2019 году Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия. Как сообщал посол РФ в африканской стране, тогда властям страны были переданы автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, цар, в мире