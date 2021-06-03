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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/oruzhie-1735421050.html
В МИД ответили на вопрос о поставках вооружения в ЦАР
В МИД ответили на вопрос о поставках вооружения в ЦАР - РИА Новости, 03.06.2021
В МИД ответили на вопрос о поставках вооружения в ЦАР
Россия всегда согласовывает с ООН вопросы, касающиеся Центральноафриканской Республики, в том числе о возможных новых поставках вооружения, сказал РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:32
2021-06-03T14:11
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет безопасности оон
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в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия всегда согласовывает с ООН вопросы, касающиеся Центральноафриканской Республики, в том числе о возможных новых поставках вооружения, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.В 2019 году Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия. Как сообщал посол РФ в африканской стране, тогда властям страны были переданы автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, цар, в мире

В МИД ответили на вопрос о поставках вооружения в ЦАР

13:32 03.06.2021 (обновлено: 14:11 03.06.2021)
 
© РИА НовостиРоссия отправила бронетехнику в Центральноафриканскую республику
Россия отправила бронетехнику в Центральноафриканскую республику - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Россия всегда согласовывает с ООН вопросы, касающиеся Центральноафриканской Республики, в том числе о возможных новых поставках вооружения, сказал РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Там же ограничения есть со стороны Совета безопасности ООН, поэтому мы всегда с большим уважением относимся, всегда согласовываем то, что положено", - сказал Богданов на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, обсуждался ли на его встрече с премьером ЦАР вопрос возможных поставок в эту страну российского вооружения.
В 2019 году Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия. Как сообщал посол РФ в африканской стране, тогда властям страны были переданы автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 11:55Петербургский международный экономический форум
Россия не намерена сокращать группировку инструкторов в ЦАР
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНЦАРВ мире
 
 
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