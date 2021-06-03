https://ria.ru/20210603/oruzhie-1735359410.html
Пентагон рассказал о планах ускорить развертывание гиперзвукового оружия
Пентагон рассказал о планах ускорить развертывание гиперзвукового оружия - РИА Новости, 03.06.2021
Пентагон рассказал о планах ускорить развертывание гиперзвукового оружия
США собираются ускорить развертывание гиперзвукового оружия, заявил ответственный за разработки гиперзвукового оружия в Пентагоне Майкл Уайт. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T08:47
2021-06-03T08:47
2021-06-03T08:47
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. США собираются ускорить развертывание гиперзвукового оружия, заявил ответственный за разработки гиперзвукового оружия в Пентагоне Майкл Уайт.В августе 2020 года исследовательская служба конгресса США сообщила, что профильные институты ВС США работают по трем направлениям в области гиперзвукового оружия: неядерный быстрый удар (Conventional Prompt Strike, планирующий блок и баллистическая ракета, запускаемые с подлодок типа "Вирджиния"), гиперзвуковое оружие дальнего действия (Long-Range Hypersonic Weapon, разработка сухопутных войск – планирующий блок с дальностью действия порядка 2200 километров) и оружие быстрого реагирования воздушного базирования (AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon - боевой блок, способный развивать скорость до 20 Махов и дальностью полета порядка 925 километров).
https://ria.ru/20201218/strakh-1589828093.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы сша, министерство обороны сша, сша, безопасность, в мире