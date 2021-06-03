https://ria.ru/20210603/ogranicheniya-1735439325.html

Глава РЭЦ призвала обсудить на G20 рост торговых ограничений в мире

Глава РЭЦ призвала обсудить на G20 рост торговых ограничений в мире - РИА Новости, 03.06.2021

Глава РЭЦ призвала обсудить на G20 рост торговых ограничений в мире

Генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина назвала основные причины, которые мешают международному экономическому сотрудничеству, и призвала внести... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:41

2021-06-03T14:41

2021-06-03T14:41

петербургский международный экономический форум

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

петербургский международный экономический форум (фонд)

всемирная торговая организация (вто)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735438526_0:274:3071:2002_1920x0_80_0_0_e66cf75e5d270d2f82773dc332a54f70.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина назвала основные причины, которые мешают международному экономическому сотрудничеству, и призвала внести обсуждение возрастающих торговых ограничений в повестку "большой двадцатки"."Первое - это разрыв цепочек сложившихся, сложности с финансированием, которые мы объективно сейчас ощущаем в последнее время, и политика сдерживания тех "опасных" в кавычках экономических конкурентов, которая стала нашей реальностью", - сказала она в ходе выступления на ПМЭФ.Как сообщила Никишина, ссылаясь на данные ВТО, объем ограничительных мер в торговле с учетом накопленных за последние годы барьеров достиг 10,5% всего импорта стран G20 - это 1,5 триллиона долларов США. И, по словам главы РЭЦ, интенсивность применения новых ограничительных мер в торговле возрастает. По состоянию на конец прошлого года действуют около 13 тысяч мер, ограничивающих торговлю и, в том числе, затрагивающих российскую продукцию, - и не все эти обстоятельства можно списать на пандемию."Тот рост ограничительных мер, который прямо противоположен заложенным ВТО принципам, - это то, о чем надо в повестке G20 разговаривать, и сделать некую ревизию международных правил торговли, потому что стабильность и предсказуемость мировых правил - это то, где бизнес чувствует себя комфортно", - сказала она.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/nikishina-1735084190.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, петербургский международный экономический форум (фонд), всемирная торговая организация (вто)