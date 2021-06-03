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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/ogranicheniya-1735439325.html
Глава РЭЦ призвала обсудить на G20 рост торговых ограничений в мире
Глава РЭЦ призвала обсудить на G20 рост торговых ограничений в мире - РИА Новости, 03.06.2021
Глава РЭЦ призвала обсудить на G20 рост торговых ограничений в мире
Генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина назвала основные причины, которые мешают международному экономическому сотрудничеству, и призвала внести... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:41
2021-06-03T14:41
петербургский международный экономический форум
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
петербургский международный экономический форум (фонд)
всемирная торговая организация (вто)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина назвала основные причины, которые мешают международному экономическому сотрудничеству, и призвала внести обсуждение возрастающих торговых ограничений в повестку "большой двадцатки"."Первое - это разрыв цепочек сложившихся, сложности с финансированием, которые мы объективно сейчас ощущаем в последнее время, и политика сдерживания тех "опасных" в кавычках экономических конкурентов, которая стала нашей реальностью", - сказала она в ходе выступления на ПМЭФ.Как сообщила Никишина, ссылаясь на данные ВТО, объем ограничительных мер в торговле с учетом накопленных за последние годы барьеров достиг 10,5% всего импорта стран G20 - это 1,5 триллиона долларов США. И, по словам главы РЭЦ, интенсивность применения новых ограничительных мер в торговле возрастает. По состоянию на конец прошлого года действуют около 13 тысяч мер, ограничивающих торговлю и, в том числе, затрагивающих российскую продукцию, - и не все эти обстоятельства можно списать на пандемию."Тот рост ограничительных мер, который прямо противоположен заложенным ВТО принципам, - это то, о чем надо в повестке G20 разговаривать, и сделать некую ревизию международных правил торговли, потому что стабильность и предсказуемость мировых правил - это то, где бизнес чувствует себя комфортно", - сказала она.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210602/nikishina-1735084190.html
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российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, петербургский международный экономический форум (фонд), всемирная торговая организация (вто)

Глава РЭЦ призвала обсудить на G20 рост торговых ограничений в мире

14:41 03.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Генеральный директор АО "РЭЦ" Вероника Никишина назвала основные причины, которые мешают международному экономическому сотрудничеству, и призвала внести обсуждение возрастающих торговых ограничений в повестку "большой двадцатки".
"Первое - это разрыв цепочек сложившихся, сложности с финансированием, которые мы объективно сейчас ощущаем в последнее время, и политика сдерживания тех "опасных" в кавычках экономических конкурентов, которая стала нашей реальностью", - сказала она в ходе выступления на ПМЭФ.
Как сообщила Никишина, ссылаясь на данные ВТО, объем ограничительных мер в торговле с учетом накопленных за последние годы барьеров достиг 10,5% всего импорта стран G20 - это 1,5 триллиона долларов США. И, по словам главы РЭЦ, интенсивность применения новых ограничительных мер в торговле возрастает. По состоянию на конец прошлого года действуют около 13 тысяч мер, ограничивающих торговлю и, в том числе, затрагивающих российскую продукцию, - и не все эти обстоятельства можно списать на пандемию.
"Тот рост ограничительных мер, который прямо противоположен заложенным ВТО принципам, - это то, о чем надо в повестке G20 разговаривать, и сделать некую ревизию международных правил торговли, потому что стабильность и предсказуемость мировых правил - это то, где бизнес чувствует себя комфортно", - сказала она.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 09:00
Вероника Никишина: мучения на пути к экспорту должны уйти в прошлое
 
Петербургский международный экономический форумРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаПетербургский международный экономический форум (фонд)Всемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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