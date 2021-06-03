https://ria.ru/20210603/nasilie-1735403192.html

Глава СК проконтролирует дела о насилии над детьми в Забайкалье и Орле

Глава СК проконтролирует дела о насилии над детьми в Забайкалье и Орле - РИА Новости, 03.06.2021

Глава СК проконтролирует дела о насилии над детьми в Забайкалье и Орле

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о деле против воспитателя соццентра в Забайкалье, избивавшей детей-сирот, сообщается на... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:32

2021-06-03T12:32

2021-06-03T12:32

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

забайкальский край

орел

происшествия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о деле против воспитателя соццентра в Забайкалье, избивавшей детей-сирот, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против воспитателя государственного учреждения социального обслуживания "Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Маяк" в Забайкалье, обвиняемой в избиении и издевательствах над тремя малолетними воспитанниками. В среду следователи СК задержали воспитателя центра на 48 часов."Александр Бастрыкин поручил следственному управлению СК России по Забайкальскому краю доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении воспитателя центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, по признакам преступления, предусмотренного п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание трех несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.Отмечается, что Бастрыкин поставил ход уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.Аналогичные меры приняты в отношении дела об избиении двухлетнего сына молодой матерью в Орле. Сообщалось, что женщина задержана, ребенка отправили в медучреждение."Бастрыкин потребовал от руководства следственного управления СК России по Орловской области доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по факту истязания 2-летнего ребенка, халатности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (п. "г" ч. 2. ст. 117 УК РФ, ч.1 ст. 293 УК РФ, ст. 156 УК РФ)", - говорится в релизе СК.Во вторник в соцсетях появилась видеозапись, на которой молодая женщина трясет и бросает на пол плачущего ребенка. Пост собрал большое количество комментариев, в них утверждается, что видеозапись сделана во вторник - в День защиты детей. Следователи предварительно установили, что жительница Заводского района Орла истязала своего малолетнего сына.

https://ria.ru/20200730/1575142538.html

https://ria.ru/20210512/yamal-1731895047.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/proisshestviya-1728113856.html

россия

забайкальский край

орел

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, забайкальский край, орел, происшествия