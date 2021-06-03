Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20210603/mordoviya-1735514120.html
Мордовскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5
Мордовскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5 - РИА Новости, 03.06.2021
Мордовскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5
Врио главы Мордовии Артём Здунов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал соглашение о сотрудничестве с компанией... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T20:34
2021-06-03T20:34
республика мордовия
россия
артем здунов
пятерочка (сеть магазинов)
петербургский международный экономический форум (фонд)
x5 retail group
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150537/97/1505379779_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_3d87dd7ce5887e928aa977784545b101.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Корпоративный центр ИКС 5", которое подразумевает продвижение продукции мордовских предпринимателей на полки магазинов сети Х5, сообщает пресс-служба главы региона.До церемонии подписания состоялась встреча с главным исполнительным директором ООО "Корпоративный центр ИКС 5" Игорем Шехтерманом и обсуждение целей сотрудничества. Стороны подчеркнули, что оно направлено на развитие экономики республики и решение социальных задач."Для нас любая инициатива по расширению рынка сбыта - это позитивное событие. Быть представленными на полках магазинов такого крупного торгового оператора, пройти сертификацию и контроль качества - важно для любого производителя. Вхождение в сеть "Икс 5" - это реальная помощь в продвижении продукции наших производителей, особенно тех, кто выпускает экологически чистую продукцию и испытывает трудности со сбытом", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Глава региона отметил, что "у X5 Retail Group действует очень хорошая корпоративная программа поддержки социально незащищенных слоев населения, реализация которой на территории республики также предусмотрена в соглашении".В свою очередь Шехтерман заявил, что Мордовия является важным партнёром для компании. "В республике открыто уже около 80 магазинов сети "Пятёрочка" и "Перекресток". Хочу отметить, что в них представлена продукция 25 местных производителей, часть которых мы уже выводим через наши сети на федеральный уровень. Соглашение подписано с целью расширения сотрудничества с регионом. До конца этого года планируем открыть в Мордовии ещё не менее 10 магазинов", - сказал он.Было отмечено, что, помимо открытия новых торговых объектов в регионе, запланировано создание на территории Мордовии автоматизированного логистического комплекса сети, увеличение представленности товаров республиканских производителей в сети, а также расширение взаимодействия между сельскохозяйственными производителями региона и торговой сетью.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210531/mordoviya-1735011655.html
https://ria.ru/20210421/perekreditovanie-1729330358.html
https://ria.ru/20210407/mordoviya-1727226137.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150537/97/1505379779_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_e59d8a992f96170c7331b5849d448f91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, артем здунов, пятерочка (сеть магазинов), петербургский международный экономический форум (фонд), x5 retail group, экономика

Мордовскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5

20:34 03.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбновленный фасад театр оперы и балета имени Яушева в Саранске. Вид со смотровой площадки МГУ. В прошлом театр назывался Республиканским домом культуры, был серого цвета без лепнины и яркого фасада.
Обновленный фасад театр оперы и балета имени Яушева в Саранске. Вид со смотровой площадки МГУ. В прошлом театр назывался Республиканским домом культуры, был серого цвета без лепнины и яркого фасада. - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Корпоративный центр ИКС 5", которое подразумевает продвижение продукции мордовских предпринимателей на полки магазинов сети Х5, сообщает пресс-служба главы региона.
До церемонии подписания состоялась встреча с главным исполнительным директором ООО "Корпоративный центр ИКС 5" Игорем Шехтерманом и обсуждение целей сотрудничества. Стороны подчеркнули, что оно направлено на развитие экономики республики и решение социальных задач.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 21:17Республика Мордовия
В Мордовии призвали предлагать работу на стройках жителям республики
"Для нас любая инициатива по расширению рынка сбыта - это позитивное событие. Быть представленными на полках магазинов такого крупного торгового оператора, пройти сертификацию и контроль качества - важно для любого производителя. Вхождение в сеть "Икс 5" - это реальная помощь в продвижении продукции наших производителей, особенно тех, кто выпускает экологически чистую продукцию и испытывает трудности со сбытом", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Глава региона отметил, что "у X5 Retail Group действует очень хорошая корпоративная программа поддержки социально незащищенных слоев населения, реализация которой на территории республики также предусмотрена в соглашении".
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 17:05Республика Мордовия
Здунов: перекредитование коммерческих кредитов — победа для Мордовии
В свою очередь Шехтерман заявил, что Мордовия является важным партнёром для компании. "В республике открыто уже около 80 магазинов сети "Пятёрочка" и "Перекресток". Хочу отметить, что в них представлена продукция 25 местных производителей, часть которых мы уже выводим через наши сети на федеральный уровень. Соглашение подписано с целью расширения сотрудничества с регионом. До конца этого года планируем открыть в Мордовии ещё не менее 10 магазинов", - сказал он.
Было отмечено, что, помимо открытия новых торговых объектов в регионе, запланировано создание на территории Мордовии автоматизированного логистического комплекса сети, увеличение представленности товаров республиканских производителей в сети, а также расширение взаимодействия между сельскохозяйственными производителями региона и торговой сетью.
Площадь Тысячелетия в Саранске - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 16:26Республика Мордовия
В Мордовии около 20 тысяч детей отдохнут летом в лагерях
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновПятерочка (сеть магазинов)Петербургский международный экономический форум (фонд)X5 Retail GroupЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Россиянам объяснили, как вернуть украденные с карты деньги
02:10В Роспотребнадзоре предупредили об опасных южных насекомых
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки со своей территории
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
Лента новостейМолния