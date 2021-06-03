Мордовскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбновленный фасад театр оперы и балета имени Яушева в Саранске. Вид со смотровой площадки МГУ. В прошлом театр назывался Республиканским домом культуры, был серого цвета без лепнины и яркого фасада.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Корпоративный центр ИКС 5", которое подразумевает продвижение продукции мордовских предпринимателей на полки магазинов сети Х5, сообщает пресс-служба главы региона.
До церемонии подписания состоялась встреча с главным исполнительным директором ООО "Корпоративный центр ИКС 5" Игорем Шехтерманом и обсуждение целей сотрудничества. Стороны подчеркнули, что оно направлено на развитие экономики республики и решение социальных задач.
"Для нас любая инициатива по расширению рынка сбыта - это позитивное событие. Быть представленными на полках магазинов такого крупного торгового оператора, пройти сертификацию и контроль качества - важно для любого производителя. Вхождение в сеть "Икс 5" - это реальная помощь в продвижении продукции наших производителей, особенно тех, кто выпускает экологически чистую продукцию и испытывает трудности со сбытом", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Глава региона отметил, что "у X5 Retail Group действует очень хорошая корпоративная программа поддержки социально незащищенных слоев населения, реализация которой на территории республики также предусмотрена в соглашении".
В свою очередь Шехтерман заявил, что Мордовия является важным партнёром для компании. "В республике открыто уже около 80 магазинов сети "Пятёрочка" и "Перекресток". Хочу отметить, что в них представлена продукция 25 местных производителей, часть которых мы уже выводим через наши сети на федеральный уровень. Соглашение подписано с целью расширения сотрудничества с регионом. До конца этого года планируем открыть в Мордовии ещё не менее 10 магазинов", - сказал он.
Было отмечено, что, помимо открытия новых торговых объектов в регионе, запланировано создание на территории Мордовии автоматизированного логистического комплекса сети, увеличение представленности товаров республиканских производителей в сети, а также расширение взаимодействия между сельскохозяйственными производителями региона и торговой сетью.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.