https://ria.ru/20210603/mordoviya-1735514120.html

Мордовскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5

Мордовскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5 - РИА Новости, 03.06.2021

Мордовскую продукцию будут продвигать в сети магазинов X5

Врио главы Мордовии Артём Здунов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал соглашение о сотрудничестве с компанией... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T20:34

2021-06-03T20:34

2021-06-03T20:34

республика мордовия

россия

артем здунов

пятерочка (сеть магазинов)

петербургский международный экономический форум (фонд)

x5 retail group

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Врио главы Мордовии Артём Здунов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Корпоративный центр ИКС 5", которое подразумевает продвижение продукции мордовских предпринимателей на полки магазинов сети Х5, сообщает пресс-служба главы региона.До церемонии подписания состоялась встреча с главным исполнительным директором ООО "Корпоративный центр ИКС 5" Игорем Шехтерманом и обсуждение целей сотрудничества. Стороны подчеркнули, что оно направлено на развитие экономики республики и решение социальных задач."Для нас любая инициатива по расширению рынка сбыта - это позитивное событие. Быть представленными на полках магазинов такого крупного торгового оператора, пройти сертификацию и контроль качества - важно для любого производителя. Вхождение в сеть "Икс 5" - это реальная помощь в продвижении продукции наших производителей, особенно тех, кто выпускает экологически чистую продукцию и испытывает трудности со сбытом", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Глава региона отметил, что "у X5 Retail Group действует очень хорошая корпоративная программа поддержки социально незащищенных слоев населения, реализация которой на территории республики также предусмотрена в соглашении".В свою очередь Шехтерман заявил, что Мордовия является важным партнёром для компании. "В республике открыто уже около 80 магазинов сети "Пятёрочка" и "Перекресток". Хочу отметить, что в них представлена продукция 25 местных производителей, часть которых мы уже выводим через наши сети на федеральный уровень. Соглашение подписано с целью расширения сотрудничества с регионом. До конца этого года планируем открыть в Мордовии ещё не менее 10 магазинов", - сказал он.Было отмечено, что, помимо открытия новых торговых объектов в регионе, запланировано создание на территории Мордовии автоматизированного логистического комплекса сети, увеличение представленности товаров республиканских производителей в сети, а также расширение взаимодействия между сельскохозяйственными производителями региона и торговой сетью.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210531/mordoviya-1735011655.html

https://ria.ru/20210421/perekreditovanie-1729330358.html

https://ria.ru/20210407/mordoviya-1727226137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, артем здунов, пятерочка (сеть магазинов), петербургский международный экономический форум (фонд), x5 retail group, экономика