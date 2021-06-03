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В Ленобласти созданы допусловия для модернизации сельхозпроизводства
В Ленобласти созданы допусловия для модернизации сельхозпроизводства - РИА Новости, 03.06.2021
В Ленобласти созданы допусловия для модернизации сельхозпроизводства
Ленинградская область и АО "Росагролизинг" в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о совместной работе по информированию сельхозпроизводителей региона о... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T18:29
2021-06-03T18:29
ленинградская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
росагролизинг
александр дрозденко
ленинградская область
пмэф
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Ленинградская область и АО "Росагролизинг" в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о совместной работе по информированию сельхозпроизводителей региона о возможностях использования механизма лизинга. В Ленинградской области с 2012 года действует программа технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса. За время действия программы с господдержкой приобретено 4491 единиц техники стоимостью 11,1 миллиарда рублей, сумма субсидий — три миллиарда рублей. Ежегодно обновление парка техники составляет около 9%."Сегодня в Ленинградской области один из самых инновационных АПК России: производственными процессами управляет автоматика, в хозяйствах трудятся доильные роботы и беспилотные тракторы, что позволяет ежегодно увеличению объёма выпуска сельхозпродукции в регионе. Все это стало реальным благодаря региональной программе модернизации АПК - мы субсидируем из бюджета до 50% покупки техники. Новое соглашение дает новые возможности для переоснащения АПК региона с использованием инструментов финансовой аренды — лизинга. Вся, приобретенная по лизингу техника, будет также субсидироваться, что снимет часть финансовой нагрузки с предприятий", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.АО "Росагролизинг" — государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по развитию и модернизации отечественного АПК. Компания предлагает более 16 тысяч наименований предметов лизинга, за 20 лет поставила аграриям около 110 тысяч единиц современной техники и оборудования. С 2012 года АО "Росагролизинг" является организатором чемпионата России по пахоте и российским оператором аналогичных международных соревнований. В 2022 году, впервые за всю историю, чемпионат мира по пахоте пройдет в России на территории Ленинградской области.
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петербургский международный экономический форум (фонд), росагролизинг, александр дрозденко, ленинградская область, пмэф, технологии

В Ленобласти созданы допусловия для модернизации сельхозпроизводства

18:29 03.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроизводство зерноуборочных комбайнов на заводе CLAAS в Краснодаре
Производство зерноуборочных комбайнов на заводе CLAAS в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Ленинградская область и АО "Росагролизинг" в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о совместной работе по информированию сельхозпроизводителей региона о возможностях использования механизма лизинга.
В Ленинградской области с 2012 года действует программа технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса. За время действия программы с господдержкой приобретено 4491 единиц техники стоимостью 11,1 миллиарда рублей, сумма субсидий — три миллиарда рублей. Ежегодно обновление парка техники составляет около 9%.
"Сегодня в Ленинградской области один из самых инновационных АПК России: производственными процессами управляет автоматика, в хозяйствах трудятся доильные роботы и беспилотные тракторы, что позволяет ежегодно увеличению объёма выпуска сельхозпродукции в регионе. Все это стало реальным благодаря региональной программе модернизации АПК - мы субсидируем из бюджета до 50% покупки техники. Новое соглашение дает новые возможности для переоснащения АПК региона с использованием инструментов финансовой аренды — лизинга. Вся, приобретенная по лизингу техника, будет также субсидироваться, что снимет часть финансовой нагрузки с предприятий", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
АО "Росагролизинг" — государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по развитию и модернизации отечественного АПК. Компания предлагает более 16 тысяч наименований предметов лизинга, за 20 лет поставила аграриям около 110 тысяч единиц современной техники и оборудования. С 2012 года АО "Росагролизинг" является организатором чемпионата России по пахоте и российским оператором аналогичных международных соревнований. В 2022 году, впервые за всю историю, чемпионат мира по пахоте пройдет в России на территории Ленинградской области.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 10:41Ленинградская область
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Ленинградская областьПетербургский международный экономический форум (фонд)РосагролизингАлександр ДрозденкоЛенинградская областьПМЭФТехнологии
 
 
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