https://ria.ru/20210603/modernizatsiya-1735493529.html

В Ленобласти созданы допусловия для модернизации сельхозпроизводства

В Ленобласти созданы допусловия для модернизации сельхозпроизводства - РИА Новости, 03.06.2021

В Ленобласти созданы допусловия для модернизации сельхозпроизводства

Ленинградская область и АО "Росагролизинг" в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о совместной работе по информированию сельхозпроизводителей региона о... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T18:29

2021-06-03T18:29

2021-06-03T18:29

ленинградская область

петербургский международный экономический форум (фонд)

росагролизинг

александр дрозденко

ленинградская область

пмэф

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Ленинградская область и АО "Росагролизинг" в рамках ПМЭФ-2021 подписали соглашение о совместной работе по информированию сельхозпроизводителей региона о возможностях использования механизма лизинга. В Ленинградской области с 2012 года действует программа технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса. За время действия программы с господдержкой приобретено 4491 единиц техники стоимостью 11,1 миллиарда рублей, сумма субсидий — три миллиарда рублей. Ежегодно обновление парка техники составляет около 9%."Сегодня в Ленинградской области один из самых инновационных АПК России: производственными процессами управляет автоматика, в хозяйствах трудятся доильные роботы и беспилотные тракторы, что позволяет ежегодно увеличению объёма выпуска сельхозпродукции в регионе. Все это стало реальным благодаря региональной программе модернизации АПК - мы субсидируем из бюджета до 50% покупки техники. Новое соглашение дает новые возможности для переоснащения АПК региона с использованием инструментов финансовой аренды — лизинга. Вся, приобретенная по лизингу техника, будет также субсидироваться, что снимет часть финансовой нагрузки с предприятий", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.АО "Росагролизинг" — государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по развитию и модернизации отечественного АПК. Компания предлагает более 16 тысяч наименований предметов лизинга, за 20 лет поставила аграриям около 110 тысяч единиц современной техники и оборудования. С 2012 года АО "Росагролизинг" является организатором чемпионата России по пахоте и российским оператором аналогичных международных соревнований. В 2022 году, впервые за всю историю, чемпионат мира по пахоте пройдет в России на территории Ленинградской области.

https://ria.ru/20210423/lenoblast-1729584242.html

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петербургский международный экономический форум (фонд), росагролизинг, александр дрозденко, ленинградская область, пмэф, технологии