https://ria.ru/20210603/minfin-1735513668.html

Минфин объяснил появление золота в структуре ФНБ

Минфин объяснил появление золота в структуре ФНБ - РИА Новости, 03.06.2021

Минфин объяснил появление золота в структуре ФНБ

Изменение в структуре Фонда национального благосостояния направлены на обеспечение сохранности его средств, говорится в комментарии на сайте Министерства... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T20:32

2021-06-03T20:32

2021-06-03T20:54

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

сша

экономика

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Изменение в структуре Фонда национального благосостояния направлены на обеспечение сохранности его средств, говорится в комментарии на сайте Министерства финансов.Ранее в четверг глава ведомства Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что с 20 мая из структуры ФНБ исключили американский доллар, на долю которого раньше приходилось 35%. На фунт стерлинга теперь приходится 5% вместо 10%, доли евро и юаня выросли с 35% до 40% и с 15% до 30% соответственно. Доля йены осталась без изменений на уровне 5%. Также в структуру Фонда ввели золото в размере 20%.Как пояснили в министерстве, изменения проводятся в контексте "макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на дедолларизацию российской экономики".Отмечается, что юань и евро стали альтернативой доллару, как валюты стран — ведущих макроэкономических партнеров России. Золото, в свою очередь, рассматривается Минфином как актив, способный обеспечить защиту вложений ФНБ от инфляции.

https://ria.ru/20210601/dollar-1735126479.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), сша, экономика