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https://ria.ru/20210603/minfin-1735513668.html
Минфин объяснил появление золота в структуре ФНБ
Минфин объяснил появление золота в структуре ФНБ - РИА Новости, 03.06.2021
Минфин объяснил появление золота в структуре ФНБ
Изменение в структуре Фонда национального благосостояния направлены на обеспечение сохранности его средств, говорится в комментарии на сайте Министерства... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T20:32
2021-06-03T20:54
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
сша
экономика
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Изменение в структуре Фонда национального благосостояния направлены на обеспечение сохранности его средств, говорится в комментарии на сайте Министерства финансов.Ранее в четверг глава ведомства Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что с 20 мая из структуры ФНБ исключили американский доллар, на долю которого раньше приходилось 35%. На фунт стерлинга теперь приходится 5% вместо 10%, доли евро и юаня выросли с 35% до 40% и с 15% до 30% соответственно. Доля йены осталась без изменений на уровне 5%. Также в структуру Фонда ввели золото в размере 20%.Как пояснили в министерстве, изменения проводятся в контексте "макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на дедолларизацию российской экономики".Отмечается, что юань и евро стали альтернативой доллару, как валюты стран — ведущих макроэкономических партнеров России. Золото, в свою очередь, рассматривается Минфином как актив, способный обеспечить защиту вложений ФНБ от инфляции.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), сша, экономика

Минфин объяснил появление золота в структуре ФНБ

20:32 03.06.2021 (обновлено: 20:54 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Изменение в структуре Фонда национального благосостояния направлены на обеспечение сохранности его средств, говорится в комментарии на сайте Министерства финансов.
Ранее в четверг глава ведомства Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что с 20 мая из структуры ФНБ исключили американский доллар, на долю которого раньше приходилось 35%. На фунт стерлинга теперь приходится 5% вместо 10%, доли евро и юаня выросли с 35% до 40% и с 15% до 30% соответственно. Доля йены осталась без изменений на уровне 5%. Также в структуру Фонда ввели золото в размере 20%.
Как пояснили в министерстве, изменения проводятся в контексте "макроэкономических и геополитических тенденций последних лет и решений, направленных на дедолларизацию российской экономики".
Отмечается, что юань и евро стали альтернативой доллару, как валюты стран — ведущих макроэкономических партнеров России. Золото, в свою очередь, рассматривается Минфином как актив, способный обеспечить защиту вложений ФНБ от инфляции.
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РоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)СШАЭкономика
 
 
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