https://ria.ru/20210603/kvota-1735449128.html

Матвиенко выступила против квот для женщин на руководящих должностях

Матвиенко выступила против квот для женщин на руководящих должностях - РИА Новости, 03.06.2021

Матвиенко выступила против квот для женщин на руководящих должностях

Создание квот для женщин на руководящих должностях, в парламенте или среди топ-менеджеров крупных компаний является неправильным решением, считает спикер Совета РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:19

2021-06-03T15:19

2021-06-03T15:19

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Создание квот для женщин на руководящих должностях, в парламенте или среди топ-менеджеров крупных компаний является неправильным решением, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Кто-то скажет, что зарплаты мужчин в нашей стране выше, чем у женщин, процент мужчин на высоких доходностях также выше, и поэтому надо, как в других странах, ввести квоты для женщин в госуправлении, в парламенте, среди топ-менеджеров крупных компаний. На мой взгляд, это неправильный путь", - заявила она в четверг на встрече с участницами всероссийского конкурса "Большая перемена".По мнению Матвиенко, у женщин сегодня в России уровень образования выше, чем у мужчин, женщины самодостаточны. "Мы сами, без тепличных условий и преференций, в состоянии сделать многое. Единственное, что нужно, это чтобы государство создало условия реальной конкуренции, поскольку мы не боимся конкуренции, и чтобы не было предвзятости и предрассудков", - считает спикер.Она убеждена, что такая среда в России в основном уже создана. Так, по словам Матвиенко, сегодня уже никого не удивляют женщины на посту вице-премьера, министра, председателя верхней палаты и то, что это происходит не по квоте, не по гендерному принципу. "Все больше женщин сегодня занимают позиции топ-менеджеров в крупных корпорациях, в том числе государственных. И это тоже не по гендерному принципу, а потому, что они эффективно работают и профессиональны в своих сферах", - сказала спикер.

https://ria.ru/20210414/litso-1728215396.html

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2021

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф