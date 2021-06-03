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Матвиенко выступила против квот для женщин на руководящих должностях
Матвиенко выступила против квот для женщин на руководящих должностях - РИА Новости, 03.06.2021
Матвиенко выступила против квот для женщин на руководящих должностях
Создание квот для женщин на руководящих должностях, в парламенте или среди топ-менеджеров крупных компаний является неправильным решением, считает спикер Совета РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:19
2021-06-03T15:19
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Создание квот для женщин на руководящих должностях, в парламенте или среди топ-менеджеров крупных компаний является неправильным решением, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Кто-то скажет, что зарплаты мужчин в нашей стране выше, чем у женщин, процент мужчин на высоких доходностях также выше, и поэтому надо, как в других странах, ввести квоты для женщин в госуправлении, в парламенте, среди топ-менеджеров крупных компаний. На мой взгляд, это неправильный путь", - заявила она в четверг на встрече с участницами всероссийского конкурса "Большая перемена".По мнению Матвиенко, у женщин сегодня в России уровень образования выше, чем у мужчин, женщины самодостаточны. "Мы сами, без тепличных условий и преференций, в состоянии сделать многое. Единственное, что нужно, это чтобы государство создало условия реальной конкуренции, поскольку мы не боимся конкуренции, и чтобы не было предвзятости и предрассудков", - считает спикер.Она убеждена, что такая среда в России в основном уже создана. Так, по словам Матвиенко, сегодня уже никого не удивляют женщины на посту вице-премьера, министра, председателя верхней палаты и то, что это происходит не по квоте, не по гендерному принципу. "Все больше женщин сегодня занимают позиции топ-менеджеров в крупных корпорациях, в том числе государственных. И это тоже не по гендерному принципу, а потому, что они эффективно работают и профессиональны в своих сферах", - сказала спикер.
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф

Матвиенко выступила против квот для женщин на руководящих должностях

15:19 03.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Создание квот для женщин на руководящих должностях, в парламенте или среди топ-менеджеров крупных компаний является неправильным решением, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Кто-то скажет, что зарплаты мужчин в нашей стране выше, чем у женщин, процент мужчин на высоких доходностях также выше, и поэтому надо, как в других странах, ввести квоты для женщин в госуправлении, в парламенте, среди топ-менеджеров крупных компаний. На мой взгляд, это неправильный путь", - заявила она в четверг на встрече с участницами всероссийского конкурса "Большая перемена".
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По мнению Матвиенко, у женщин сегодня в России уровень образования выше, чем у мужчин, женщины самодостаточны. "Мы сами, без тепличных условий и преференций, в состоянии сделать многое. Единственное, что нужно, это чтобы государство создало условия реальной конкуренции, поскольку мы не боимся конкуренции, и чтобы не было предвзятости и предрассудков", - считает спикер.
Она убеждена, что такая среда в России в основном уже создана. Так, по словам Матвиенко, сегодня уже никого не удивляют женщины на посту вице-премьера, министра, председателя верхней палаты и то, что это происходит не по квоте, не по гендерному принципу. "Все больше женщин сегодня занимают позиции топ-менеджеров в крупных корпорациях, в том числе государственных. И это тоже не по гендерному принципу, а потому, что они эффективно работают и профессиональны в своих сферах", - сказала спикер.
 
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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