https://ria.ru/20210603/kamchatka-1735351051.html

Камчатка будет сотрудничать с Национальным центром ГЧП

Камчатка будет сотрудничать с Национальным центром ГЧП - РИА Новости, 03.06.2021

Камчатка будет сотрудничать с Национальным центром ГЧП

Камчатский край и Национальный центр государственно-частного партнерства подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T05:15

2021-06-03T05:15

2021-06-03T05:15

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

камчатский край

экономика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июн - РИА Новости. Камчатский край и Национальный центр государственно-частного партнерства подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума, регион присоединится к цифровому проектному офису, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.Совместная работа будет организована в рамках цифрового проектного офиса. Представители уполномоченных органов региона и муниципальных образований будут подключены к платформе "РОСИНФРА" для работы с проектами, реализация которых планируется на принципах ГЧП.В рамках соглашения будет произведен отбор и оценка наиболее перспективных инициатив, сформированы рекомендации по их доработке, подобраны оптимальные механизмы финансирования, а также варианты господдержки и потенциальные партнеры, добавили в пресс-службе.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/kamchatka-1735269556.html

камчатский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петербургский международный экономический форум (фонд), камчатский край, экономика