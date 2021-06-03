Камчатка будет сотрудничать с Национальным центром ГЧП
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июн - РИА Новости. Камчатский край и Национальный центр государственно-частного партнерства подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума, регион присоединится к цифровому проектному офису, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
"Камчатский край - один из первых регионов, который подписал договор о сотрудничестве с Национальным центром государственно-коммерческого сотрудничества. Для края подключение к системе ГЧП даст возможность намного быстрее строить инфраструктуру. Это даст новый импульс для строительства в регионе как жилищного, так и объектов социальной инфраструктуры. На сегодняшний день в Камчатском крае уже реализуется 38 проектов в рамках концессий и соглашений о ГЧП на 23,5 миллиарда рублей. И в наших планах кратно увеличить их количество", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова.
Совместная работа будет организована в рамках цифрового проектного офиса. Представители уполномоченных органов региона и муниципальных образований будут подключены к платформе "РОСИНФРА" для работы с проектами, реализация которых планируется на принципах ГЧП.
В рамках соглашения будет произведен отбор и оценка наиболее перспективных инициатив, сформированы рекомендации по их доработке, подобраны оптимальные механизмы финансирования, а также варианты господдержки и потенциальные партнеры, добавили в пресс-службе.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.