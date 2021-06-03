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Нижегородская область
https://ria.ru/20210603/investitsii-1735459281.html
Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 25%
Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 25% - РИА Новости, 03.06.2021
Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 25%
Объем инвестиций в основной капитал всех предприятий Нижегородской области за январь-март 2021 года вырос на 25,3% в сопоставимых ценах и составил 51,1... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:59
2021-06-03T15:59
нижегородская область
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
глеб никитин
выксунский металлургический завод
лукойл-нижегороднефтеоргсинтез
нижегородская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал всех предприятий Нижегородской области за январь-март 2021 года вырос на 25,3% в сопоставимых ценах и составил 51,1 миллиарда рублей, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме."Рост инвестиционной активности традиционно отмечается в сфере обрабатывающих производств. На них приходится более 17 миллиардов рублей, что на 30% больше показателя прошлого года. Хорошие результаты в металлургии, производстве автотранспортных средств, бумаги и минеральной продукции, в частности, в сфере выпуска стекла", – цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.В производство автотранспорта объем инвестиций увеличился в 1,9 раза - до 2,9 миллиарда рублей, в производство бумаги – в 1,6 раза, до 800 миллионов рублей. В производство неметаллической минеральной продукции компании вложили 900 миллионов рублей, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.В большинстве случаев в качестве источника финансирования использовались собственные средства предприятий (78,5% в общем объеме инвестиций), и только 21,5% – это привлеченные инвестиции. При этом в привлеченных со стороны средствах 60,1% составили бюджетные ассигнования, 26,7% – банковские кредиты и 1,1% – заемные средства других организаций.По словам губернатора Нижегородской области, наиболее крупные инвестиционные проекты в регионе сейчас реализуются в металлургической и нефтехимической отраслях. В частности, строится комплекс ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" по переработке нефтяных остатков, реализуется комплексный проект по развитию производства бесшовных труб на Выксунском металлургическом заводе, началось строительство электрометаллургического комплекса полного цикла по экологичным технологиям "Эколант"."Мы заинтересованы в том, чтобы на территории Нижегородской области появлялись уникальные производства, самые высокотехнологичные не только в России, но и в мире. При принятии решения о реализации новых капиталоемких проектов инвесторы всегда учитывают такие факторы, как наличие удобных инвестиционных площадок, ресурсы, доступ к льготному финансированию, государственные меры поддержки. В Нижегородской области все это есть, и мы постоянно работаем над улучшением инвестклимата", – подчеркнул Никитин.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), глеб никитин, выксунский металлургический завод, лукойл-нижегороднефтеоргсинтез, нижегородская область, экономика

Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 25%

15:59 03.06.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал всех предприятий Нижегородской области за январь-март 2021 года вырос на 25,3% в сопоставимых ценах и составил 51,1 миллиарда рублей, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме.
"Рост инвестиционной активности традиционно отмечается в сфере обрабатывающих производств. На них приходится более 17 миллиардов рублей, что на 30% больше показателя прошлого года. Хорошие результаты в металлургии, производстве автотранспортных средств, бумаги и минеральной продукции, в частности, в сфере выпуска стекла", – цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
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В производство автотранспорта объем инвестиций увеличился в 1,9 раза - до 2,9 миллиарда рублей, в производство бумаги – в 1,6 раза, до 800 миллионов рублей. В производство неметаллической минеральной продукции компании вложили 900 миллионов рублей, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В большинстве случаев в качестве источника финансирования использовались собственные средства предприятий (78,5% в общем объеме инвестиций), и только 21,5% – это привлеченные инвестиции. При этом в привлеченных со стороны средствах 60,1% составили бюджетные ассигнования, 26,7% – банковские кредиты и 1,1% – заемные средства других организаций.
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По словам губернатора Нижегородской области, наиболее крупные инвестиционные проекты в регионе сейчас реализуются в металлургической и нефтехимической отраслях. В частности, строится комплекс ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" по переработке нефтяных остатков, реализуется комплексный проект по развитию производства бесшовных труб на Выксунском металлургическом заводе, началось строительство электрометаллургического комплекса полного цикла по экологичным технологиям "Эколант".
"Мы заинтересованы в том, чтобы на территории Нижегородской области появлялись уникальные производства, самые высокотехнологичные не только в России, но и в мире. При принятии решения о реализации новых капиталоемких проектов инвесторы всегда учитывают такие факторы, как наличие удобных инвестиционных площадок, ресурсы, доступ к льготному финансированию, государственные меры поддержки. В Нижегородской области все это есть, и мы постоянно работаем над улучшением инвестклимата", – подчеркнул Никитин.
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Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Нижегородская областьРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Глеб НикитинВыксунский металлургический заводЛУКОЙЛ-НижегороднефтеоргсинтезНижегородская областьЭкономика
 
 
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