https://ria.ru/20210603/gazifikatsiya-1735447950.html

Пермский край стал пилотным регионом по "социальной газификации"

Пермский край стал пилотным регионом по "социальной газификации" - РИА Новости, 03.06.2021

Пермский край стал пилотным регионом по "социальной газификации"

Пермский край стал пилотной площадкой по внедрению в России новой модели "социальной газификации", сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T15:11

2021-06-03T15:11

2021-06-03T15:11

дмитрий махонин

пермский край

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ПЕРМЬ, 3 июн – РИА Новости. Пермский край стал пилотной площадкой по внедрению в России новой модели "социальной газификации", сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Во вторник Госдума приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснабжении в Российской Федерации. В соответствии с поправками, газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. "Догазификация" должна продлиться до 2023 года."Пермский край стал одним из пятнадцати субъектов России, вошедших в число пилотных регионов по обеспечению готовности к внедрению новой модели газификации <…>. Пилотный проект заключается в разработке нормативно-правовой базы, методических рекомендациях, формировании перечня населенных пунктов с расчетами по возможности к подключению и проведению работы с населением по готовности к подключению", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы губернатора Пермского края, из 45 муниципальных образований региона газифицированы 39. Уровень газификации края составляет около 63%. "По предварительным расчетам специалистов более 50 тысяч домовладений Прикамья могут попасть под "догазификацию", - уточняют в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/gaz-1735144929.html

пермский край

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дмитрий махонин, пермский край