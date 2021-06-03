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Пермский край стал пилотным регионом по "социальной газификации"
Пермский край стал пилотным регионом по "социальной газификации" - РИА Новости, 03.06.2021
Пермский край стал пилотным регионом по "социальной газификации"
Пермский край стал пилотной площадкой по внедрению в России новой модели "социальной газификации", сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:11
2021-06-03T15:11
дмитрий махонин
пермский край
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ПЕРМЬ, 3 июн – РИА Новости. Пермский край стал пилотной площадкой по внедрению в России новой модели "социальной газификации", сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Во вторник Госдума приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснабжении в Российской Федерации. В соответствии с поправками, газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. "Догазификация" должна продлиться до 2023 года."Пермский край стал одним из пятнадцати субъектов России, вошедших в число пилотных регионов по обеспечению готовности к внедрению новой модели газификации &lt;…&gt;. Пилотный проект заключается в разработке нормативно-правовой базы, методических рекомендациях, формировании перечня населенных пунктов с расчетами по возможности к подключению и проведению работы с населением по готовности к подключению", – говорится в сообщении.По данным пресс-службы губернатора Пермского края, из 45 муниципальных образований региона газифицированы 39. Уровень газификации края составляет около 63%. "По предварительным расчетам специалистов более 50 тысяч домовладений Прикамья могут попасть под "догазификацию", - уточняют в пресс-службе.
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дмитрий махонин, пермский край

Пермский край стал пилотным регионом по "социальной газификации"

15:11 03.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод высокого давления
Газопровод высокого давления - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ПЕРМЬ, 3 июн – РИА Новости. Пермский край стал пилотной площадкой по внедрению в России новой модели "социальной газификации", сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Во вторник Госдума приняла в третьем чтении изменения в закон о газоснабжении в Российской Федерации. В соответствии с поправками, газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. "Догазификация" должна продлиться до 2023 года.
На торжественной церемонии открытия газопровода высокого давления - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 18:25Сказано в эфире
Эксперт объяснил, как закон о бесплатной газификации повлияет на регионы
"Пермский край стал одним из пятнадцати субъектов России, вошедших в число пилотных регионов по обеспечению готовности к внедрению новой модели газификации <…>. Пилотный проект заключается в разработке нормативно-правовой базы, методических рекомендациях, формировании перечня населенных пунктов с расчетами по возможности к подключению и проведению работы с населением по готовности к подключению", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы губернатора Пермского края, из 45 муниципальных образований региона газифицированы 39. Уровень газификации края составляет около 63%.
"По предварительным расчетам специалистов более 50 тысяч домовладений Прикамья могут попасть под "догазификацию", - уточняют в пресс-службе.

Как ранее отмечал губернатор края Дмитрий Махонин, в ближайшие два года в регионе планируется построить 6 межпоселковых и 50 распределительных газопроводов. "За этот период мы должны повысить долю населенных пунктов, подключенных к газу. Это дешевое топливо, оно позволит развивать сельское хозяйство, предприятия. Но самое главное – это удобство для наших земляков, потому что мы понимаем, что такое наколоть дрова, затопить печь, а не просто нажать кнопку. Возможность пользоваться газом повышает уровень комфорта населения, что является нашей основной задачей", – отметил Махонин.

 
Дмитрий МахонинПермский край
 
 
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