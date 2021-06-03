https://ria.ru/20210603/faktoring-1735405927.html
Власти Москвы планируют внедрить льготный факторинг для промпредприятий
Власти Москвы планируют внедрить льготный факторинг для промпредприятий - РИА Новости, 03.06.2021
Власти Москвы планируют внедрить льготный факторинг для промпредприятий
Власти Москвы планируют внедрить льготный факторинг для промышленных предприятий, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента инвестиционной и... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T12:42
2021-06-03T12:42
2021-06-03T12:42
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр прохоров
москва
пмэф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Власти Москвы планируют внедрить льготный факторинг для промышленных предприятий, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Он рассказал, что за несколько дней до ПМЭФ в Москве департамент провел совещание экономического совета Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, где вместе с бизнесом обсудили внедрение нового продукта – факторинга.По его словам, город также внедряет для промышленных предприятий так называемый "ВЗЛ" – возобновляемую заемную линию по образу классического банковского продукта "возобновляемая кредитная линия" (ВКЛ).По его словам, таким промышленным предприятиям банки предлагают ВКЛ как минимум под 7-8%, а то и больше, а ВЗЛ в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства можно будет взять под 4-6%."Только в 2020 году промышленные предприятия столицы получили от города льготные займы на общую сумму 1 миллиард рублей, что почти на четверть превышает показатели 2019 года. На сегодня мы выдали займов уже на 650 миллионов рублей", - заключил Прохоров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр прохоров, москва, пмэф, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости.
Власти Москвы
планируют внедрить льготный факторинг для промышленных предприятий, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров
в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Он рассказал, что за несколько дней до ПМЭФ
в Москве департамент провел совещание экономического совета Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, где вместе с бизнесом обсудили внедрение нового продукта – факторинга.
"Основная суть факторинга - финансирование под уступку денежного требования с отсрочкой платежа. Высокая заинтересованность московских промышленников в продукте вызвана наличием кассовых разрывов между датой отгрузки и поступлением денежных средств от покупателя, в том числе по госзаказу. В настоящее время на рынке России
представлено около 10 крупных факторинговых компаний, условия финансирования не всегда комфортные для промышленников - высокие процентные ставки. Новый продукт Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства- льготный факторинг для промышленных предприятий Москвы позволит решить данную проблему. Предприятие получит возможность управлять дебиторской задолженностью, что позитивно скажется на финансовых показателях деятельности, а в итоге приведёт к росту столичной экономики", - отметил Прохоров.
По его словам, город также внедряет для промышленных предприятий так называемый "ВЗЛ" – возобновляемую заемную линию по образу классического банковского продукта "возобновляемая кредитная линия" (ВКЛ).
"Его основная суть - открытие лимита на заемщика, заемные средства могут быть использованы постепенно по мере необходимости, при погашении данная сумма снова доступна для использования. Использование денег возможно только на определенные цели: покупку оборудования, технологическую модернизацию и развитие экспорта. Заводам не потребуется под каждый проект проходить индивидуальную экспертизу, собирать пакет документов, а цена использования будет ниже чем в банках. Такой продукт высоко востребован у промышленников Москвы, особенно тех, кто не обладает статусом промышленного комплекса, но кто заинтересован в собственном развитии совместно с городом", - отметил Прохоров.
По его словам, таким промышленным предприятиям банки предлагают ВКЛ как минимум под 7-8%, а то и больше, а ВЗЛ в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства можно будет взять под 4-6%.
"Только в 2020 году промышленные предприятия столицы получили от города льготные займы на общую сумму 1 миллиард рублей, что почти на четверть превышает показатели 2019 года. На сегодня мы выдали займов уже на 650 миллионов рублей", - заключил Прохоров.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.