https://ria.ru/20210603/faktoring-1735405927.html

Власти Москвы планируют внедрить льготный факторинг для промпредприятий

Власти Москвы планируют внедрить льготный факторинг для промпредприятий - РИА Новости, 03.06.2021

Власти Москвы планируют внедрить льготный факторинг для промпредприятий

Власти Москвы планируют внедрить льготный факторинг для промышленных предприятий, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента инвестиционной и... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T12:42

2021-06-03T12:42

2021-06-03T12:42

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр прохоров

москва

пмэф

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Власти Москвы планируют внедрить льготный факторинг для промышленных предприятий, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.Он рассказал, что за несколько дней до ПМЭФ в Москве департамент провел совещание экономического совета Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, где вместе с бизнесом обсудили внедрение нового продукта – факторинга.По его словам, город также внедряет для промышленных предприятий так называемый "ВЗЛ" – возобновляемую заемную линию по образу классического банковского продукта "возобновляемая кредитная линия" (ВКЛ).По его словам, таким промышленным предприятиям банки предлагают ВКЛ как минимум под 7-8%, а то и больше, а ВЗЛ в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства можно будет взять под 4-6%."Только в 2020 году промышленные предприятия столицы получили от города льготные займы на общую сумму 1 миллиард рублей, что почти на четверть превышает показатели 2019 года. На сегодня мы выдали займов уже на 650 миллионов рублей", - заключил Прохоров.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210422/zaymy-1729433953.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр прохоров, москва, пмэф, экономика