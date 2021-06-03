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Евро впервые с начала апреля опустился до 89 рублей
Евро впервые с начала апреля опустился до 89 рублей - РИА Новости, 03.06.2021
Евро впервые с начала апреля опустился до 89 рублей
Российская валюта на Московской бирже заметно укрепляется к евро, опустившемуся ниже 89 рублей впервые с 1 апреля. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T16:17
2021-06-03T16:17
2021-06-03T17:07
цены на нефть
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российская валюта на Московской бирже заметно укрепляется к евро, опустившемуся ниже 89 рублей впервые с 1 апреля.Курс евро расчетами "завтра" на 16:38 мск снижался на 39 копеек — до 88,95 рубля, доллар рос на семь копеек, до 73,23 рубля.Европейская валюта слабеет на фоне снижения на форексе на 0,44% — до 1,2157 доллара. Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent по состоянию на 12:57 мск росла на 0,14%, до 71,45 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI — на 0,07%, до 68,88 доллара за баррель. Рубль утром на основных торгах несколько слабел к доллару, однако заявления министра финансов Антона Силуанова на полях Петербургского международного экономического форума об изменении структуры Фонда национального благосостояния позволили российской валюте ненадолго вернуться в плюс.Минфин в течение месяца сократит долю доллара до нуля, британского фунта — до 5%, японская иена останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юань — до 30%. Кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.
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цены на нефть, московская биржа, экономика
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости.
Российская валюта на Московской бирже
заметно укрепляется к евро, опустившемуся ниже 89 рублей впервые с 1 апреля.
Курс евро расчетами "завтра" на 16:38 мск снижался на 39 копеек — до 88,95 рубля, доллар рос на семь копеек, до 73,23 рубля.
Европейская валюта слабеет на фоне снижения на форексе на 0,44% — до 1,2157 доллара.
Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent
по состоянию на 12:57 мск росла на 0,14%, до 71,45 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI — на 0,07%, до 68,88 доллара за баррель.
Рубль утром на основных торгах несколько слабел к доллару, однако заявления министра финансов Антона Силуанова на полях Петербургского международного экономического форума об изменении структуры Фонда национального благосостояния позволили российской валюте ненадолго вернуться в плюс.
Минфин в течение месяца сократит долю доллара до нуля, британского фунта — до 5%, японская иена останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юань — до 30%. Кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.