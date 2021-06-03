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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210603/evro-1735421858.html
Официальный курс евро на пятницу снизился на 42 копейки
Официальный курс евро на пятницу снизился на 42 копейки - РИА Новости, 03.06.2021
Официальный курс евро на пятницу снизился на 42 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 42,51 копейки - до 89,2644 рубля, курс доллара - на 23,43 копейки, до 73,2636 рубля,... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T13:34
2021-06-03T13:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 42,51 копейки - до 89,2644 рубля, курс доллара - на 23,43 копейки, до 73,2636 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 32,01 копейки, составив 80,464 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился на 42 копейки

13:34 03.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 42,51 копейки - до 89,2644 рубля, курс доллара - на 23,43 копейки, до 73,2636 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 32,01 копейки, составив 80,464 рубля.
Электронное табло со знаком доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 03:18
Эксперт рассказал, какие валюты лучше не покупать
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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