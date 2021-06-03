https://ria.ru/20210603/evro-1735421858.html

Официальный курс евро на пятницу снизился на 42 копейки

Официальный курс евро на пятницу снизился на 42 копейки - РИА Новости, 03.06.2021

Официальный курс евро на пятницу снизился на 42 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 42,51 копейки - до 89,2644 рубля, курс доллара - на 23,43 копейки, до 73,2636 рубля,... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T13:34

2021-06-03T13:34

2021-06-03T13:34

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 42,51 копейки - до 89,2644 рубля, курс доллара - на 23,43 копейки, до 73,2636 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 32,01 копейки, составив 80,464 рубля.

https://ria.ru/20210207/valyuta-1596352865.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика