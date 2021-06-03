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Тамбовская область
https://ria.ru/20210603/eksport-1735505581.html
Александр Никитин: Тамбовщина почти втрое перевыполнила план по экспорту
Александр Никитин: Тамбовщина почти втрое перевыполнила план по экспорту - РИА Новости, 03.06.2021
Александр Никитин: Тамбовщина почти втрое перевыполнила план по экспорту
РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:11
2021-06-03T19:11
тамбовская область
александр никитин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Тамбовская область вошла в топ-10 регионов-экспортеров мяса и в топ-5 экспортеров зерна в России, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Никитин на ПМЭФ-2021."Мы почти в три раза перевыполнили план по экспорту продукции агропромышленного сектора. Общий объем экспорта составил 400 миллионов долларов с ростом на 76%. Если мы говорим о внешнеторговых операциях, то поставки выросли на 32%, их объем составил почти 615 миллионов долларов", сообщил Никитин.По его словам, в 2020 году Тамбовская область экспортировала зерна на 124 миллиона долларов, мяса и субпродуктов на 60 миллионов долларов, сахара – на 22 миллиона долларов.На сегодняшний день торговые операции ведутся с 92 странами, а основными партнерами являются Иран, Белоруссия, Латвия, Китай и Нидерланды.
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александр никитин, пмэф

Александр Никитин: Тамбовщина почти втрое перевыполнила план по экспорту

19:11 03.06.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиГлава администрации Тамбовской области Александр Никитин
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Тамбовская область вошла в топ-10 регионов-экспортеров мяса и в топ-5 экспортеров зерна в России, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Никитин на ПМЭФ-2021.
"Мы почти в три раза перевыполнили план по экспорту продукции агропромышленного сектора. Общий объем экспорта составил 400 миллионов долларов с ростом на 76%. Если мы говорим о внешнеторговых операциях, то поставки выросли на 32%, их объем составил почти 615 миллионов долларов", сообщил Никитин.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
17:41Тамбовская область
Никитин: вопреки пандемии тамбовская промышленность показала рост
По его словам, в 2020 году Тамбовская область экспортировала зерна на 124 миллиона долларов, мяса и субпродуктов на 60 миллионов долларов, сахара – на 22 миллиона долларов.
На сегодняшний день торговые операции ведутся с 92 странами, а основными партнерами являются Иран, Белоруссия, Латвия, Китай и Нидерланды.
"Обычно такие кризисы как пандемия характеризуются прерыванием экономических взаимоотношений не только в области международной торговли, но и между регионами. Кооперационные связи надо расширять. Мы оказываем сервисные услуги нашим производителям. Прежде всего, содействуем реализации производимой продукции. Уверен, что потенциал не исчерпан", - отметил губернатор.
 
Тамбовская областьАлександр НикитинПМЭФ
 
 
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