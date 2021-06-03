https://ria.ru/20210603/eksport-1735505581.html

Александр Никитин: Тамбовщина почти втрое перевыполнила план по экспорту

Александр Никитин: Тамбовщина почти втрое перевыполнила план по экспорту - РИА Новости, 03.06.2021

Александр Никитин: Тамбовщина почти втрое перевыполнила план по экспорту

РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T19:11

2021-06-03T19:11

2021-06-03T19:11

тамбовская область

александр никитин

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. Тамбовская область вошла в топ-10 регионов-экспортеров мяса и в топ-5 экспортеров зерна в России, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Никитин на ПМЭФ-2021."Мы почти в три раза перевыполнили план по экспорту продукции агропромышленного сектора. Общий объем экспорта составил 400 миллионов долларов с ростом на 76%. Если мы говорим о внешнеторговых операциях, то поставки выросли на 32%, их объем составил почти 615 миллионов долларов", сообщил Никитин.По его словам, в 2020 году Тамбовская область экспортировала зерна на 124 миллиона долларов, мяса и субпродуктов на 60 миллионов долларов, сахара – на 22 миллиона долларов.На сегодняшний день торговые операции ведутся с 92 странами, а основными партнерами являются Иран, Белоруссия, Латвия, Китай и Нидерланды.

https://ria.ru/20210603/promyshlennost-1735483503.html

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2021

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александр никитин, пмэф