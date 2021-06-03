https://ria.ru/20210603/ekonomika-1735433811.html

Белоусов объяснил решение о выведении доллара из ФНБ

Белоусов объяснил решение о выведении доллара из ФНБ - РИА Новости, 03.06.2021

Белоусов объяснил решение о выведении доллара из ФНБ

Решение о выведении доллара из структуры ФНБ осмысленное, оно связано, в том числе, с угрозой санкций со стороны США, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T14:18

2021-06-03T14:18

2021-06-03T14:31

россия

фонд национального благосостояния россии

андрей белоусов

сша

доллар

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

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С-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Решение о выведении доллара из структуры ФНБ осмысленное, оно связано, в том числе, с угрозой санкций со стороны США, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках ПМЭФ. Сегодня на доллары и евро приходится примерно по 35% вложений ФНБ."Это обсуждалось, это осмысленное решение, это связано, в том числе, и с угрозами санкций, которые мы получили и восприняли от американского руководства", - ответил Белоусов на просьбу прокомментировать заявление Минфина."Честно? Никак", - добавил он на уточняющий вопрос о том, как это решение может отразиться на курсе рубля.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/dollar-1735431365.html

https://ria.ru/20210602/novosti-1735247322.html

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россия, фонд национального благосостояния россии, андрей белоусов, сша, доллар, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика