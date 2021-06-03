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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/ekonomika-1735433811.html
Белоусов объяснил решение о выведении доллара из ФНБ
Белоусов объяснил решение о выведении доллара из ФНБ - РИА Новости, 03.06.2021
Белоусов объяснил решение о выведении доллара из ФНБ
Решение о выведении доллара из структуры ФНБ осмысленное, оно связано, в том числе, с угрозой санкций со стороны США, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:18
2021-06-03T14:31
россия
фонд национального благосостояния россии
андрей белоусов
сша
доллар
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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С-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Решение о выведении доллара из структуры ФНБ осмысленное, оно связано, в том числе, с угрозой санкций со стороны США, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках ПМЭФ. Сегодня на доллары и евро приходится примерно по 35% вложений ФНБ."Это обсуждалось, это осмысленное решение, это связано, в том числе, и с угрозами санкций, которые мы получили и восприняли от американского руководства", - ответил Белоусов на просьбу прокомментировать заявление Минфина."Честно? Никак", - добавил он на уточняющий вопрос о том, как это решение может отразиться на курсе рубля.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/dollar-1735431365.html
https://ria.ru/20210602/novosti-1735247322.html
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россия, фонд национального благосостояния россии, андрей белоусов, сша, доллар, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика

Белоусов объяснил решение о выведении доллара из ФНБ

14:18 03.06.2021 (обновлено: 14:31 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Решение о выведении доллара из структуры ФНБ осмысленное, оно связано, в том числе, с угрозой санкций со стороны США, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Минфин РФ в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится до нуля, британского фунта - до 5%, японской иены - останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%, заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в рамках ПМЭФ. Сегодня на доллары и евро приходится примерно по 35% вложений ФНБ.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
14:10
В Кремле прокомментировали отказ от доллара в ФНБ
"Это обсуждалось, это осмысленное решение, это связано, в том числе, и с угрозами санкций, которые мы получили и восприняли от американского руководства", - ответил Белоусов на просьбу прокомментировать заявление Минфина.
"Честно? Никак", - добавил он на уточняющий вопрос о том, как это решение может отразиться на курсе рубля.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Страница информационного агентства РИА Новости в социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
Вчера, 13:49Петербургский международный экономический форум
РИА Новости выпустило специальную ленту новостей к ПМЭФ
 
Петербургский международный экономический форумРоссияФонд национального благосостояния РоссииАндрей БелоусовСШАДолларПетербургский международный экономический форум (фонд)Экономика
 
 
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