https://ria.ru/20210603/ege-1735388547.html
В Минпросвещения рассказали о ходе ЕГЭ
В Минпросвещения рассказали о ходе ЕГЭ - РИА Новости, 03.06.2021
В Минпросвещения рассказали о ходе ЕГЭ
Единый государственный экзамен проходит в штатном режиме, соблюдаются все требования Роспотребнадзора, рассказал РИА Новости министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:40
2021-06-03T11:40
2021-06-03T12:19
петербургский международный экономический форум
россия
единый государственный экзамен (егэ)
петербургский международный экономический форум (фонд)
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Единый государственный экзамен проходит в штатном режиме, соблюдаются все требования Роспотребнадзора, рассказал РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Он отметил, что для Рособрнадзора и Минпросвещения важно, чтобы соблюдались все правила сдачи экзамена, чтобы каждый школьник мог показать свои знания.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, единый государственный экзамен (егэ), петербургский международный экономический форум (фонд), сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество