https://ria.ru/20210603/ege-1735388547.html

В Минпросвещения рассказали о ходе ЕГЭ

В Минпросвещения рассказали о ходе ЕГЭ - РИА Новости, 03.06.2021

В Минпросвещения рассказали о ходе ЕГЭ

Единый государственный экзамен проходит в штатном режиме, соблюдаются все требования Роспотребнадзора, рассказал РИА Новости министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T11:40

2021-06-03T11:40

2021-06-03T12:19

петербургский международный экономический форум

россия

единый государственный экзамен (егэ)

петербургский международный экономический форум (фонд)

сергей кравцов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Единый государственный экзамен проходит в штатном режиме, соблюдаются все требования Роспотребнадзора, рассказал РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Он отметил, что для Рособрнадзора и Минпросвещения важно, чтобы соблюдались все правила сдачи экзамена, чтобы каждый школьник мог показать свои знания.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/ege-1734919516.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, единый государственный экзамен (егэ), петербургский международный экономический форум (фонд), сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество