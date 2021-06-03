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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/ege-1735388547.html
В Минпросвещения рассказали о ходе ЕГЭ
В Минпросвещения рассказали о ходе ЕГЭ - РИА Новости, 03.06.2021
В Минпросвещения рассказали о ходе ЕГЭ
Единый государственный экзамен проходит в штатном режиме, соблюдаются все требования Роспотребнадзора, рассказал РИА Новости министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T11:40
2021-06-03T12:19
петербургский международный экономический форум
россия
единый государственный экзамен (егэ)
петербургский международный экономический форум (фонд)
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Единый государственный экзамен проходит в штатном режиме, соблюдаются все требования Роспотребнадзора, рассказал РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Он отметил, что для Рособрнадзора и Минпросвещения важно, чтобы соблюдались все правила сдачи экзамена, чтобы каждый школьник мог показать свои знания.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, единый государственный экзамен (егэ), петербургский международный экономический форум (фонд), сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

В Минпросвещения рассказали о ходе ЕГЭ

11:40 03.06.2021 (обновлено: 12:19 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Единый государственный экзамен проходит в штатном режиме, соблюдаются все требования Роспотребнадзора, рассказал РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"В целом экзамен проходит в штатном режиме без каких-то нарушений, максимально объективно и с соблюдением, как я уже сказал, требований Роспотребнадзора", - рассказал Кравцов в интервью на полях Петербургского экономического форума.
Он отметил, что для Рособрнадзора и Минпросвещения важно, чтобы соблюдались все правила сдачи экзамена, чтобы каждый школьник мог показать свои знания.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Часы в классе во время ЕГЭ по географии и литературе - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 08:00
Столица Ирана? Корень из 144? Проверьте, сдали бы вы ЕГЭ
 
Петербургский международный экономический форумРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Петербургский международный экономический форум (фонд)Сергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
 
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