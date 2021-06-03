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Источник назвал страны, потребовавшие от авиакомпаний облетать Белоруссию
Источник назвал страны, потребовавшие от авиакомпаний облетать Белоруссию - РИА Новости, 03.06.2021
Источник назвал страны, потребовавшие от авиакомпаний облетать Белоруссию
Авиавласти семи стран официально потребовали от своих компаний облетать Белоруссию, среди них Польша, Португалия, Греция, Болгария, Дания, Ирландия, сообщил РИА РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T15:29
2021-06-03T15:45
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
ryanair
евросовет
в мире
португалия
ирландия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Авиавласти семи стран официально потребовали от своих компаний облетать Белоруссию, среди них Польша, Португалия, Греция, Болгария, Дания, Ирландия, сообщил РИА Новости источник в авиакругах."Авиавласти семи стран выпустили NOTAM для своих авиакомпаний о том, что они должны облетать Белоруссию. Среди них Польша, Португалия, Греция, Болгария, Дания, Ирландия", - сказал собеседник агентства, не уточнив седьмую страну.NOTAM - оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах полетов.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210602/ryanair-1735343475.html
https://ria.ru/20210531/ryanair-1734960072.html
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, евросовет, в мире, португалия, ирландия, белоруссия

Источник назвал страны, потребовавшие от авиакомпаний облетать Белоруссию

15:29 03.06.2021 (обновлено: 15:45 03.06.2021)
 
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© AP Photo / Martin Meissner, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Авиавласти семи стран официально потребовали от своих компаний облетать Белоруссию, среди них Польша, Португалия, Греция, Болгария, Дания, Ирландия, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.
"Авиавласти семи стран выпустили NOTAM для своих авиакомпаний о том, что они должны облетать Белоруссию. Среди них Польша, Португалия, Греция, Болгария, Дания, Ирландия", - сказал собеседник агентства, не уточнив седьмую страну.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
2 июня, 23:46
В Белоруссии объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair в Минск
NOTAM - оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах полетов.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
31 мая, 16:18
В Эстонии назвали инцидент с рейсом Ryanair в Минске актом терроризма
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии на саммите 24 мая приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. Евросовет призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияRyanairЕвросоветВ миреПортугалияИрландияБелоруссия
 
 
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