Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210603/bank-1735507499.html
ПСБ намерен усилить взаимодействие с Волгоградской областью
ПСБ намерен усилить взаимодействие с Волгоградской областью - РИА Новости, 03.06.2021
ПСБ намерен усилить взаимодействие с Волгоградской областью
ПСБ намерен усилить взаимодействие с Волгоградской областью по целому ряду важнейших направлений, включая поддержку малого бизнеса, ипотечное кредитование,... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T19:27
2021-06-03T19:27
банк псб
петр фрадков
волгоградская область
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155777/94/1557779471_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2583d62e4e332e963b43035539dc95a4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. ПСБ намерен усилить взаимодействие с Волгоградской областью по целому ряду важнейших направлений, включая поддержку малого бизнеса, ипотечное кредитование, городские и муниципальные программы благоустройства и развития территорий, заявил председатель банка Петр Фрадков на рабочей встрече в рамках ПМЭФ с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. "Это необходимые инициативы, и мы готовы предоставить ресурсы, экспертизу и финансовый инструментарий. Также мы готовы рассмотреть наше участие в социально значимых проектах – развитии и модернизации инфраструктуры, спортивных объектов на территории региона. В 2021 году мы планируем открыть в Волгограде Центр уличного баскетбола в рамках "Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – детям", - сказал глава ПСБ.Пресс-служба банка напоминает, что сейчас ПСБ реализует в регионе ряд проектов, направленных на повышение качества и доступности банковских услуг для жителей и предприятий региона. Банк кредитует крупнейшие предприятия области, а также активно развивает ипотечное и потребительское кредитование, предоставляя специальные условия для сотрудников коммерческих и бюджетных организаций, учреждений здравоохранения и высших учебных заведений, силовых ведомств.В рамках дальнейшего сотрудничества планируется расширить участие ПСБ в приоритетных проектах региона, в том числе – в программах городского и муниципального хозяйства, а также в реализации региональной инвестиционной программы.
https://ria.ru/20210603/fradkov-1735472346.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155777/94/1557779471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c312294ee83eabf7ccd7266d5988214d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
банк псб, петр фрадков, волгоградская область, новости компаний - экономика

ПСБ намерен усилить взаимодействие с Волгоградской областью

19:27 03.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетители соревнований "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. ПСБ намерен усилить взаимодействие с Волгоградской областью по целому ряду важнейших направлений, включая поддержку малого бизнеса, ипотечное кредитование, городские и муниципальные программы благоустройства и развития территорий, заявил председатель банка Петр Фрадков на рабочей встрече в рамках ПМЭФ с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.
"Это необходимые инициативы, и мы готовы предоставить ресурсы, экспертизу и финансовый инструментарий. Также мы готовы рассмотреть наше участие в социально значимых проектах – развитии и модернизации инфраструктуры, спортивных объектов на территории региона. В 2021 году мы планируем открыть в Волгограде Центр уличного баскетбола в рамках "Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – детям", - сказал глава ПСБ.
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
16:48
Фрадков назвал объемы кредитно-гарантийной поддержки ПСБ сектора ОПК
Пресс-служба банка напоминает, что сейчас ПСБ реализует в регионе ряд проектов, направленных на повышение качества и доступности банковских услуг для жителей и предприятий региона. Банк кредитует крупнейшие предприятия области, а также активно развивает ипотечное и потребительское кредитование, предоставляя специальные условия для сотрудников коммерческих и бюджетных организаций, учреждений здравоохранения и высших учебных заведений, силовых ведомств.
В рамках дальнейшего сотрудничества планируется расширить участие ПСБ в приоритетных проектах региона, в том числе – в программах городского и муниципального хозяйства, а также в реализации региональной инвестиционной программы.
 
Банк ПСБПетр ФрадковВолгоградская областьНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49Россиянка устроила скандал на борту самолета из-за поведения ребенка
01:39Блинкен призвал Россию прекратить кибератаки
01:32СМИ: правительство Чехии преодолело вотум недоверия
01:31Протасевич объяснил поддержку белорусской оппозиции от Польши и Литвы
01:17JBS полностью восстановила работу всех фабрик после кибератаки
01:15Финансист подсчитал, какой доход нужен, чтобы самому накопить на пенсию
01:03Рогозин попросит НАСА убедить Байдена угомонить сторонников санкций
00:46Минобороны напомнило Риге об обязательствах по сохранению памятников
00:33Протасевич заявил, что понимал возможную ответственность
00:23Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Латвии
23:59Протасевич заявил, что уважает Лукашенко
23:58В Мексике выявили "черную плесень" у пациента после COVID-19
23:46На северо-востоке Москвы погиб ребенок
23:44Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
23:42Украинские пограничники заявили, что не пустили в страну россиянина
23:39В ГД объяснили, почему немецкие экологи критикуют "Северный поток — 2"
23:09Жительницу Кабардино-Балкарии заподозрили в убийстве мужа
22:48Греф назвал самый надежный и самый рискованный инструменты для инвестиций
22:45Чили планирует приобрести вакцину "Спутник V"
22:34В ЛНР ответили на предложение Польши о переносе переговоров по Донбассу
Лента новостейМолния