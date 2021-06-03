https://ria.ru/20210603/bank-1735507499.html

ПСБ намерен усилить взаимодействие с Волгоградской областью

ПСБ намерен усилить взаимодействие с Волгоградской областью - РИА Новости, 03.06.2021

ПСБ намерен усилить взаимодействие с Волгоградской областью

ПСБ намерен усилить взаимодействие с Волгоградской областью по целому ряду важнейших направлений, включая поддержку малого бизнеса, ипотечное кредитование,... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T19:27

2021-06-03T19:27

2021-06-03T19:27

банк псб

петр фрадков

волгоградская область

новости компаний - экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн – РИА Новости. ПСБ намерен усилить взаимодействие с Волгоградской областью по целому ряду важнейших направлений, включая поддержку малого бизнеса, ипотечное кредитование, городские и муниципальные программы благоустройства и развития территорий, заявил председатель банка Петр Фрадков на рабочей встрече в рамках ПМЭФ с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. "Это необходимые инициативы, и мы готовы предоставить ресурсы, экспертизу и финансовый инструментарий. Также мы готовы рассмотреть наше участие в социально значимых проектах – развитии и модернизации инфраструктуры, спортивных объектов на территории региона. В 2021 году мы планируем открыть в Волгограде Центр уличного баскетбола в рамках "Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ – детям", - сказал глава ПСБ.Пресс-служба банка напоминает, что сейчас ПСБ реализует в регионе ряд проектов, направленных на повышение качества и доступности банковских услуг для жителей и предприятий региона. Банк кредитует крупнейшие предприятия области, а также активно развивает ипотечное и потребительское кредитование, предоставляя специальные условия для сотрудников коммерческих и бюджетных организаций, учреждений здравоохранения и высших учебных заведений, силовых ведомств.В рамках дальнейшего сотрудничества планируется расширить участие ПСБ в приоритетных проектах региона, в том числе – в программах городского и муниципального хозяйства, а также в реализации региональной инвестиционной программы.

https://ria.ru/20210603/fradkov-1735472346.html

волгоградская область

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банк псб, петр фрадков, волгоградская область, новости компаний - экономика