Нарышкин спрогнозировал усугубление конфликта в Афганистане
МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ситуация в Афганистане ухудшается, это ведет к усугублению внутреннего конфликта.
"Посмотрите, что сейчас происходит в Афганистане. Ситуация в этой стране, к сожалению, деградирует. Это ведет к усугублению внутреннего конфликта, мы просто прогнозируем, что этот конфликт будет разгораться в ближайшее время", - приводит слова Нарышкина в четверг агентство Sputnik Беларусь.
Ранее в мае по указанию президента США Джо Байдена Вашингтон начал вывод войск из Афганистана. Изначально заявлялось, что он будет завершен к 11 сентября, но это может произойти раньше. Администрация заявила, что продолжит помогать Афганистану бороться с терроризмом и планирует изучить возможность обеспечения безопасности в регионе за счет размещения своих сил на территории соседних с Афганистаном стран.
США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
В 2020 году США и радикальное движение "Талибан" подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в мае этого года при прекращении насилия в стране. В настоящее время в Афганистане находятся менее 10 тысяч военных НАТО и государств-партнеров альянса, в том числе 2500 американских военнослужащих. Их основной задачей является обучение и подготовка афганских сил безопасности.