https://ria.ru/20210603/afganistan-1735484627.html

Нарышкин спрогнозировал усугубление конфликта в Афганистане

Нарышкин спрогнозировал усугубление конфликта в Афганистане - РИА Новости, 03.06.2021

Нарышкин спрогнозировал усугубление конфликта в Афганистане

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ситуация в Афганистане ухудшается, это ведет к усугублению внутреннего конфликта. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T17:46

2021-06-03T17:46

2021-06-03T17:46

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

джо байден

сергей нарышкин

афганистан

сша

в мире

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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ситуация в Афганистане ухудшается, это ведет к усугублению внутреннего конфликта.Глава СВР подчеркнул, что конфликт в Афганистане будет усугубляться "по мере того, как неудавшаяся операция США, которую… назвали "Решительная поддержка", завершается таким "решительным бегством".Ранее в мае по указанию президента США Джо Байдена Вашингтон начал вывод войск из Афганистана. Изначально заявлялось, что он будет завершен к 11 сентября, но это может произойти раньше. Администрация заявила, что продолжит помогать Афганистану бороться с терроризмом и планирует изучить возможность обеспечения безопасности в регионе за счет размещения своих сил на территории соседних с Афганистаном стран.США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".В 2020 году США и радикальное движение "Талибан" подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в мае этого года при прекращении насилия в стране. В настоящее время в Афганистане находятся менее 10 тысяч военных НАТО и государств-партнеров альянса, в том числе 2500 американских военнослужащих. Их основной задачей является обучение и подготовка афганских сил безопасности.

https://ria.ru/20210519/naryshkin-1733020836.html

https://ria.ru/20210531/nato-1734970316.html

афганистан

сша

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, джо байден, сергей нарышкин, афганистан, сша, в мире