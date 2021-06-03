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Нарышкин спрогнозировал усугубление конфликта в Афганистане
Нарышкин спрогнозировал усугубление конфликта в Афганистане - РИА Новости, 03.06.2021
Нарышкин спрогнозировал усугубление конфликта в Афганистане
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ситуация в Афганистане ухудшается, это ведет к усугублению внутреннего конфликта. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T17:46
2021-06-03T17:46
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
джо байден
сергей нарышкин
афганистан
сша
в мире
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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ситуация в Афганистане ухудшается, это ведет к усугублению внутреннего конфликта.Глава СВР подчеркнул, что конфликт в Афганистане будет усугубляться "по мере того, как неудавшаяся операция США, которую… назвали "Решительная поддержка", завершается таким "решительным бегством".Ранее в мае по указанию президента США Джо Байдена Вашингтон начал вывод войск из Афганистана. Изначально заявлялось, что он будет завершен к 11 сентября, но это может произойти раньше. Администрация заявила, что продолжит помогать Афганистану бороться с терроризмом и планирует изучить возможность обеспечения безопасности в регионе за счет размещения своих сил на территории соседних с Афганистаном стран.США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".В 2020 году США и радикальное движение "Талибан" подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в мае этого года при прекращении насилия в стране. В настоящее время в Афганистане находятся менее 10 тысяч военных НАТО и государств-партнеров альянса, в том числе 2500 американских военнослужащих. Их основной задачей является обучение и подготовка афганских сил безопасности.
https://ria.ru/20210519/naryshkin-1733020836.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, джо байден, сергей нарышкин, афганистан, сша, в мире

Нарышкин спрогнозировал усугубление конфликта в Афганистане

17:46 03.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкВид города Кабул
Вид города Кабул - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Александр Гращенков
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МИНСК, 3 июн – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ситуация в Афганистане ухудшается, это ведет к усугублению внутреннего конфликта.

"Посмотрите, что сейчас происходит в Афганистане. Ситуация в этой стране, к сожалению, деградирует. Это ведет к усугублению внутреннего конфликта, мы просто прогнозируем, что этот конфликт будет разгораться в ближайшее время", - приводит слова Нарышкина в четверг агентство Sputnik Беларусь.

Глава СВР подчеркнул, что конфликт в Афганистане будет усугубляться "по мере того, как неудавшаяся операция США, которую… назвали "Решительная поддержка", завершается таким "решительным бегством".
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время заседания круглого стола, посвящённого исторической роли России в освоении космоса - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 18:51
Нарышкин: США хотят отправить войска из Афганистана в соседние страны
Ранее в мае по указанию президента США Джо Байдена Вашингтон начал вывод войск из Афганистана. Изначально заявлялось, что он будет завершен к 11 сентября, но это может произойти раньше. Администрация заявила, что продолжит помогать Афганистану бороться с терроризмом и планирует изучить возможность обеспечения безопасности в регионе за счет размещения своих сил на территории соседних с Афганистаном стран.
США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
В 2020 году США и радикальное движение "Талибан" подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в мае этого года при прекращении насилия в стране. В настоящее время в Афганистане находятся менее 10 тысяч военных НАТО и государств-партнеров альянса, в том числе 2500 американских военнослужащих. Их основной задачей является обучение и подготовка афганских сил безопасности.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 16:59
В НАТО рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОДжо БайденСергей НарышкинАфганистанСШАВ мире
 
 
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