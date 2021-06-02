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Ростовская область
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Военные ЮВО сплавятся по водоемам из Ростовской области в Волгоград
Военные ЮВО сплавятся по водоемам из Ростовской области в Волгоград - РИА Новости, 02.06.2021
Военные ЮВО сплавятся по водоемам из Ростовской области в Волгоград
Понтонные подразделения инженерных войск Южного военного округа начали сплав по водоемам из Ростовской области в Волгоград в память о начале Великой... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:22
2021-06-02T10:22
ростовская область
дон
южный военный округ
волгоград
каменск-шахтинский
сирия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн – РИА Новости. Понтонные подразделения инженерных войск Южного военного округа начали сплав по водоемам из Ростовской области в Волгоград в память о начале Великой Отечественной войны, сообщил журналистам заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.Акция "Сплав Памяти", посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, стартовала в городе Каменск-Шахтинский, месте постоянной дислокации 11-й отдельной инженерной бригады ЮВО. Оттуда военнослужащие совершат переход протяженностью более 600 километров по рекам Северский Донец, Дон, Цимлянское водохранилище и Волгодонской канал в реку Волга. В Волгограде военные примут участие в реконструкции событий сражения под Сталинградом."Специалисты инженерной бригады по праву принимают участие в столь значимом мероприятии… Во времена Великой Отечественной войны военные инженеры возводили оборонительные рубежи, наводили переправы, шли вперед на врага плечом к плечу с пехотинцами, танкистами и артиллеристами", - сказал Артемов. Он напомнил, что в разные годы воинское формирование принимало участие в чеченском, юго-осетинском конфликтах, а также военной операции в Сирии.По данным ЮВО, в состав речной экспедиции понтонного подразделения включены два парома: демонстрационный и жилой. На первом - представлена экспозиция средств инженерного вооружения, жилой паром предназначен для проживания личного состава и перевозки материальных средств. По пути следования военнослужащие будут останавливаться в населенных пунктах Ростовской и Волгоградской областей, проводить экскурсии на паромах и представят выставки вооружения и техники.К 22 июня понтонные подразделения Южного военного округа прибудут в Волгоград, где вместе с подразделениями, прибывшими из Центрального и Западного военных округов, пройдут парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса "Мамаев курган".
https://ria.ru/20210601/kamaz-1735129300.html
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дон, южный военный округ, волгоград, каменск-шахтинский, сирия, ростовская область

Военные ЮВО сплавятся по водоемам из Ростовской области в Волгоград

10:22 02.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн – РИА Новости. Понтонные подразделения инженерных войск Южного военного округа начали сплав по водоемам из Ростовской области в Волгоград в память о начале Великой Отечественной войны, сообщил журналистам заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Акция "Сплав Памяти", посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, стартовала в городе Каменск-Шахтинский, месте постоянной дислокации 11-й отдельной инженерной бригады ЮВО. Оттуда военнослужащие совершат переход протяженностью более 600 километров по рекам Северский Донец, Дон, Цимлянское водохранилище и Волгодонской канал в реку Волга. В Волгограде военные примут участие в реконструкции событий сражения под Сталинградом.
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"Специалисты инженерной бригады по праву принимают участие в столь значимом мероприятии… Во времена Великой Отечественной войны военные инженеры возводили оборонительные рубежи, наводили переправы, шли вперед на врага плечом к плечу с пехотинцами, танкистами и артиллеристами", - сказал Артемов. Он напомнил, что в разные годы воинское формирование принимало участие в чеченском, юго-осетинском конфликтах, а также военной операции в Сирии.
По данным ЮВО, в состав речной экспедиции понтонного подразделения включены два парома: демонстрационный и жилой. На первом - представлена экспозиция средств инженерного вооружения, жилой паром предназначен для проживания личного состава и перевозки материальных средств. По пути следования военнослужащие будут останавливаться в населенных пунктах Ростовской и Волгоградской областей, проводить экскурсии на паромах и представят выставки вооружения и техники.
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К 22 июня понтонные подразделения Южного военного округа прибудут в Волгоград, где вместе с подразделениями, прибывшими из Центрального и Западного военных округов, пройдут парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса "Мамаев курган".
 
Ростовская областьДонЮжный военный округВолгоградКаменск-ШахтинскийСирияРостовская область
 
 
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