https://ria.ru/20210602/voennye-1735202488.html

Военные ЮВО сплавятся по водоемам из Ростовской области в Волгоград

Военные ЮВО сплавятся по водоемам из Ростовской области в Волгоград - РИА Новости, 02.06.2021

Военные ЮВО сплавятся по водоемам из Ростовской области в Волгоград

Понтонные подразделения инженерных войск Южного военного округа начали сплав по водоемам из Ростовской области в Волгоград в память о начале Великой... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T10:22

2021-06-02T10:22

2021-06-02T10:22

ростовская область

дон

южный военный округ

волгоград

каменск-шахтинский

сирия

ростовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601353589_0:53:3454:1996_1920x0_80_0_0_4f2de6bdab79b63a0e54d01bbd3c4764.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн – РИА Новости. Понтонные подразделения инженерных войск Южного военного округа начали сплав по водоемам из Ростовской области в Волгоград в память о начале Великой Отечественной войны, сообщил журналистам заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.Акция "Сплав Памяти", посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, стартовала в городе Каменск-Шахтинский, месте постоянной дислокации 11-й отдельной инженерной бригады ЮВО. Оттуда военнослужащие совершат переход протяженностью более 600 километров по рекам Северский Донец, Дон, Цимлянское водохранилище и Волгодонской канал в реку Волга. В Волгограде военные примут участие в реконструкции событий сражения под Сталинградом."Специалисты инженерной бригады по праву принимают участие в столь значимом мероприятии… Во времена Великой Отечественной войны военные инженеры возводили оборонительные рубежи, наводили переправы, шли вперед на врага плечом к плечу с пехотинцами, танкистами и артиллеристами", - сказал Артемов. Он напомнил, что в разные годы воинское формирование принимало участие в чеченском, юго-осетинском конфликтах, а также военной операции в Сирии.По данным ЮВО, в состав речной экспедиции понтонного подразделения включены два парома: демонстрационный и жилой. На первом - представлена экспозиция средств инженерного вооружения, жилой паром предназначен для проживания личного состава и перевозки материальных средств. По пути следования военнослужащие будут останавливаться в населенных пунктах Ростовской и Волгоградской областей, проводить экскурсии на паромах и представят выставки вооружения и техники.К 22 июня понтонные подразделения Южного военного округа прибудут в Волгоград, где вместе с подразделениями, прибывшими из Центрального и Западного военных округов, пройдут парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса "Мамаев курган".

https://ria.ru/20210601/kamaz-1735129300.html

https://ria.ru/20210601/dtp-1735040245.html

дон

волгоград

каменск-шахтинский

сирия

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дон, южный военный округ, волгоград, каменск-шахтинский, сирия, ростовская область