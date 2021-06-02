https://ria.ru/20210602/verkhnevolzhe-1735328589.html

Руденя: сто доппроектов реализуют в Верхневолжье в рамках программы ППМИ

Руденя: сто доппроектов реализуют в Верхневолжье в рамках программы ППМИ - РИА Новости, 02.06.2021

Руденя: сто доппроектов реализуют в Верхневолжье в рамках программы ППМИ

Более 72 миллионов рублей будут направлены на реализацию ста дополнительных проектов в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ) в Тверской области в... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T19:55

2021-06-02T19:55

2021-06-02T19:55

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 2 июн – РИА Новости. Более 72 миллионов рублей будут направлены на реализацию ста дополнительных проектов в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ) в Тверской области в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. Субсидию предоставят 24 муниципальным образованиям региона. Решение принято на заседании областного правительства."По просьбам жителей районов было принято решение о расширении реализации программы поддержки местных инициатив. Я уверен, что каждый житель муниципальных образований, где будет реализована программа, позитивно оценит результаты нашей совместной работы", – сказал губернатор области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства. Всего с учетом дополнительных объектов в Тверской области в 2021 году будут реализованы 334 проекта ППМИ в 40 муниципальных образованиях на общую сумму почти в 219 миллионов рублей.По сообщению пресс-службы, в этом году наибольшее предпочтение граждане отдали проектам по улучшению качества водоснабжения и ремонту дорог, устройству уличного освещения на своих территориях, а также оборудованию детских площадок.Кроме того, будут реализованы инициативы по благоустройству территорий, ремонту домов культуры и мест массового отдыха, дворов, приобретению оборудования и коммунальной техники, обустройству спортивных площадок, мест сбора твёрдых коммунальных отходов и другие. В реализацию проектов помимо области вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.ППМИ стартовала в регионе в 2013 году. За прошедшие пять лет – с 2016 по 2020 годы – по программе в Тверской области уже создано 1,2 тысячи объектов общественной инфраструктуры.

https://ria.ru/20210601/tver-1735168575.html

https://ria.ru/20210527/polikliniki-1734493329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя