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Тверская область
https://ria.ru/20210602/verkhnevolzhe-1735328589.html
Руденя: сто доппроектов реализуют в Верхневолжье в рамках программы ППМИ
Руденя: сто доппроектов реализуют в Верхневолжье в рамках программы ППМИ - РИА Новости, 02.06.2021
Руденя: сто доппроектов реализуют в Верхневолжье в рамках программы ППМИ
Более 72 миллионов рублей будут направлены на реализацию ста дополнительных проектов в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ) в Тверской области в... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T19:55
2021-06-02T19:55
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 2 июн – РИА Новости. Более 72 миллионов рублей будут направлены на реализацию ста дополнительных проектов в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ) в Тверской области в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. Субсидию предоставят 24 муниципальным образованиям региона. Решение принято на заседании областного правительства."По просьбам жителей районов было принято решение о расширении реализации программы поддержки местных инициатив. Я уверен, что каждый житель муниципальных образований, где будет реализована программа, позитивно оценит результаты нашей совместной работы", – сказал губернатор области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства. Всего с учетом дополнительных объектов в Тверской области в 2021 году будут реализованы 334 проекта ППМИ в 40 муниципальных образованиях на общую сумму почти в 219 миллионов рублей.По сообщению пресс-службы, в этом году наибольшее предпочтение граждане отдали проектам по улучшению качества водоснабжения и ремонту дорог, устройству уличного освещения на своих территориях, а также оборудованию детских площадок.Кроме того, будут реализованы инициативы по благоустройству территорий, ремонту домов культуры и мест массового отдыха, дворов, приобретению оборудования и коммунальной техники, обустройству спортивных площадок, мест сбора твёрдых коммунальных отходов и другие. В реализацию проектов помимо области вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.ППМИ стартовала в регионе в 2013 году. За прошедшие пять лет – с 2016 по 2020 годы – по программе в Тверской области уже создано 1,2 тысячи объектов общественной инфраструктуры.
https://ria.ru/20210601/tver-1735168575.html
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игорь руденя

Руденя: сто доппроектов реализуют в Верхневолжье в рамках программы ППМИ

19:55 02.06.2021
 
© Фото : пресс-служба Тверской областиРуденя поручил вести мониторинг работы детских лагерей
Руденя поручил вести мониторинг работы детских лагерей - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : пресс-служба Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 2 июн – РИА Новости. Более 72 миллионов рублей будут направлены на реализацию ста дополнительных проектов в рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ) в Тверской области в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Субсидию предоставят 24 муниципальным образованиям региона. Решение принято на заседании областного правительства.
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"По просьбам жителей районов было принято решение о расширении реализации программы поддержки местных инициатив. Я уверен, что каждый житель муниципальных образований, где будет реализована программа, позитивно оценит результаты нашей совместной работы", – сказал губернатор области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Всего с учетом дополнительных объектов в Тверской области в 2021 году будут реализованы 334 проекта ППМИ в 40 муниципальных образованиях на общую сумму почти в 219 миллионов рублей.
По сообщению пресс-службы, в этом году наибольшее предпочтение граждане отдали проектам по улучшению качества водоснабжения и ремонту дорог, устройству уличного освещения на своих территориях, а также оборудованию детских площадок.
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Кроме того, будут реализованы инициативы по благоустройству территорий, ремонту домов культуры и мест массового отдыха, дворов, приобретению оборудования и коммунальной техники, обустройству спортивных площадок, мест сбора твёрдых коммунальных отходов и другие. В реализацию проектов помимо области вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.
ППМИ стартовала в регионе в 2013 году. За прошедшие пять лет – с 2016 по 2020 годы – по программе в Тверской области уже создано 1,2 тысячи объектов общественной инфраструктуры.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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