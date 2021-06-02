Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210602/sovfed-1735251751.html
Совфед повысил штрафы за разглашение персональных данных
Совфед повысил штрафы за разглашение персональных данных - РИА Новости, 02.06.2021
Совфед повысил штрафы за разглашение персональных данных
Совет Федерации одобрил на заседании в среду внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличивают в 10 раз штрафы за разглашение... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:08
2021-06-02T14:08
персональные данные
совет федерации рф
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152896/07/1528960737_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_6822e9959e857dd8baeaeb7a4e81293f.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличивают в 10 раз штрафы за разглашение персональных данных.Для граждан эти штрафы составят максимально 10 тысяч рублей (сейчас от 500 до 1 тысячи рублей), для юридических лиц – максимально 50 тысяч рублей (сейчас от 4 тысяч до 5 тысяч рублей).Под понятие "персональных данных" подпадает коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.Как отмечают авторы законопроекта, действующие штрафы, которые не менялись в течение десяти лет, не препятствуют тому, чтобы личная информация, служебная или профессиональная тайна становилась достоянием общественности, продавалась или распространялась в интернете. Увеличение штрафов призвано защитить персональные данные граждан и бизнеса от посягательств мошенников.
https://ria.ru/20210527/dannye-1734409305.html
https://ria.ru/20210523/dannye-1733503628.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152896/07/1528960737_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5052ae8f594094e2327d37754b3ef796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
персональные данные, совет федерации рф, технологии, общество

Совфед повысил штрафы за разглашение персональных данных

14:08 02.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране ноутбука
Страница социальной сети Twitter на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличивают в 10 раз штрафы за разглашение персональных данных.
Для граждан эти штрафы составят максимально 10 тысяч рублей (сейчас от 500 до 1 тысячи рублей), для юридических лиц – максимально 50 тысяч рублей (сейчас от 4 тысяч до 5 тысяч рублей).
Пассажир держит в руках паспорт на железнодорожном вокзале - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 13:26
В России начнут штрафовать за сбор персональных данных без необходимости
Под понятие "персональных данных" подпадает коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.
Как отмечают авторы законопроекта, действующие штрафы, которые не менялись в течение десяти лет, не препятствуют тому, чтобы личная информация, служебная или профессиональная тайна становилась достоянием общественности, продавалась или распространялась в интернете. Увеличение штрафов призвано защитить персональные данные граждан и бизнеса от посягательств мошенников.
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 08:11
Россиянам рассказали, как защитить от мошенников счета и персональные данные
 
персональные данныеСовет Федерации РФТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:29Владельцы судна "Амур" не подтвердили его задержание в Японии
02:24В "Опоре России" рассказали, как можно наладить онлайн-продажу алкоголя
02:22В Польше призвали начать говорить с Россией на языке войны
02:17США сообщили об обсуждении "Северного потока — 2" с немецкими экспертами
02:15Назван тип людей, которым фатально не везет с деньгами
01:15Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья
01:09В "Газпром нефти" рассказали о лидерстве на рынке продажи кофе
01:00Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса
00:52Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
00:39Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице
00:30Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
00:19В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
00:01США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*
23:47Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину
23:46В Белоруссии объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair в Минск
23:45В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности
23:33В Израиле лидер оппозиции сообщил президенту о формировании коалиции
23:30ФБР заявило о причастности группировок REvil и Sodinokibi к хакерской атаке на JBS
23:26В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка
23:20Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу
Лента новостейМолния