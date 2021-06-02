https://ria.ru/20210602/sovfed-1735251751.html
Совфед повысил штрафы за разглашение персональных данных
Совфед повысил штрафы за разглашение персональных данных - РИА Новости, 02.06.2021
Совфед повысил штрафы за разглашение персональных данных
Совет Федерации одобрил на заседании в среду внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличивают в 10 раз штрафы за разглашение... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:08
2021-06-02T14:08
2021-06-02T14:08
персональные данные
совет федерации рф
технологии
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании в среду внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличивают в 10 раз штрафы за разглашение персональных данных.Для граждан эти штрафы составят максимально 10 тысяч рублей (сейчас от 500 до 1 тысячи рублей), для юридических лиц – максимально 50 тысяч рублей (сейчас от 4 тысяч до 5 тысяч рублей).Под понятие "персональных данных" подпадает коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.Как отмечают авторы законопроекта, действующие штрафы, которые не менялись в течение десяти лет, не препятствуют тому, чтобы личная информация, служебная или профессиональная тайна становилась достоянием общественности, продавалась или распространялась в интернете. Увеличение штрафов призвано защитить персональные данные граждан и бизнеса от посягательств мошенников.
https://ria.ru/20210527/dannye-1734409305.html
https://ria.ru/20210523/dannye-1733503628.html
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персональные данные, совет федерации рф, технологии, общество
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил на заседании в среду внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличивают в 10 раз штрафы за разглашение персональных данных.
Для граждан эти штрафы составят максимально 10 тысяч рублей (сейчас от 500 до 1 тысячи рублей), для юридических лиц – максимально 50 тысяч рублей (сейчас от 4 тысяч до 5 тысяч рублей).
Под понятие "персональных данных" подпадает коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.
Как отмечают авторы законопроекта, действующие штрафы, которые не менялись в течение десяти лет, не препятствуют тому, чтобы личная информация, служебная или профессиональная тайна становилась достоянием общественности, продавалась или распространялась в интернете. Увеличение штрафов призвано защитить персональные данные граждан и бизнеса от посягательств мошенников.