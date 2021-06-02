https://ria.ru/20210602/sberbank-1735186192.html

Сбербанк заметил спрос со стороны российских компаний на IPO

Сбербанк заметил спрос со стороны российских компаний на IPO - РИА Новости, 02.06.2021

Сбербанк заметил спрос со стороны российских компаний на IPO

Сбербанк видит спрос со стороны российских компаний на первичные публичные размещения акций (IPO), основные выходы на рынок ждет к концу года, сообщил зампред... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T07:15

2021-06-02T07:15

2021-06-02T07:42

петербургский международный экономический форум

анатолий попов

петербургский международный экономический форум (фонд)

сбербанк россии

экономика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сбербанк видит спрос со стороны российских компаний на первичные публичные размещения акций (IPO), основные выходы на рынок ждет к концу года, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).В 2021 году ПМЭФ проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.Он отметил, что проведение IPO – это важный, эффективный инструмент, но из-за затрат на инфраструктуру для поддержки листинга, проведение необходимых аудитов его вряд ли может себе позволить небольшая компания. При этом получение публичного статуса всегда достаточно долгий и сложный процесс, подготовка для проведения качественного IPO занимает порядка полугода, и компаниям необходимо, чтобы сложилась удачная конъюнктура."Взвешивая эти факторы, очевидно, что есть более доступный и быстрый способ привлечения финансирования, чем IPO. Те же самые размещение облигаций – у наших компаний оно очень популярно, только в первом квартале Сбербанк организовал больше 30 различных размещений – и долговое финансирование", - указал зампред правления Сбербанка.Попов добавил, что первичное публичное размещение акций может быть актуально для компаний "бурного роста", новых компаний технологического сектора.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://realty.ria.ru/20210528/sberbank-1734605760.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/gref-1727034720.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий попов, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, экономика