Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Чехол для сотового телефона с символикой Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/sberbank-1735186192.html
Сбербанк заметил спрос со стороны российских компаний на IPO
Сбербанк заметил спрос со стороны российских компаний на IPO - РИА Новости, 02.06.2021
Сбербанк заметил спрос со стороны российских компаний на IPO
Сбербанк видит спрос со стороны российских компаний на первичные публичные размещения акций (IPO), основные выходы на рынок ждет к концу года, сообщил зампред... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T07:15
2021-06-02T07:42
петербургский международный экономический форум
анатолий попов
петербургский международный экономический форум (фонд)
сбербанк россии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151476/10/1514761082_0:192:3085:1927_1920x0_80_0_0_e0fa04b2cc58d689bdb6a2fa0acf3612.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сбербанк видит спрос со стороны российских компаний на первичные публичные размещения акций (IPO), основные выходы на рынок ждет к концу года, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).В 2021 году ПМЭФ проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.Он отметил, что проведение IPO – это важный, эффективный инструмент, но из-за затрат на инфраструктуру для поддержки листинга, проведение необходимых аудитов его вряд ли может себе позволить небольшая компания. При этом получение публичного статуса всегда достаточно долгий и сложный процесс, подготовка для проведения качественного IPO занимает порядка полугода, и компаниям необходимо, чтобы сложилась удачная конъюнктура."Взвешивая эти факторы, очевидно, что есть более доступный и быстрый способ привлечения финансирования, чем IPO. Те же самые размещение облигаций – у наших компаний оно очень популярно, только в первом квартале Сбербанк организовал больше 30 различных размещений – и долговое финансирование", - указал зампред правления Сбербанка.Попов добавил, что первичное публичное размещение акций может быть актуально для компаний "бурного роста", новых компаний технологического сектора.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://realty.ria.ru/20210528/sberbank-1734605760.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210406/gref-1727034720.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151476/10/1514761082_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_29f54c5cfabcd5aba17365465d707e1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий попов, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, экономика

Сбербанк заметил спрос со стороны российских компаний на IPO

07:15 02.06.2021 (обновлено: 07:42 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Стенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сбербанк видит спрос со стороны российских компаний на первичные публичные размещения акций (IPO), основные выходы на рынок ждет к концу года, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В 2021 году ПМЭФ проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.
"Геополитическая ситуация сейчас благоприятная – российские индексы и акции показывают хорошую динамику. Мы видим спрос со стороны компаний, основные выходы на рынок стоит ожидать к концу году. Точно сказать, сколько компаний готовы размещаться, сложно – окончательное решение принимается буквально за месяц до размещения, когда видится спрос со стороны потенциальных инвесторов и фондов", - рассказал Попов.
Он отметил, что проведение IPO – это важный, эффективный инструмент, но из-за затрат на инфраструктуру для поддержки листинга, проведение необходимых аудитов его вряд ли может себе позволить небольшая компания. При этом получение публичного статуса всегда достаточно долгий и сложный процесс, подготовка для проведения качественного IPO занимает порядка полугода, и компаниям необходимо, чтобы сложилась удачная конъюнктура.
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 15:31
Сбербанк получил контроль над торговыми центрами группы "Регионы"
"Взвешивая эти факторы, очевидно, что есть более доступный и быстрый способ привлечения финансирования, чем IPO. Те же самые размещение облигаций – у наших компаний оно очень популярно, только в первом квартале Сбербанк организовал больше 30 различных размещений – и долговое финансирование", - указал зампред правления Сбербанка.
Попов добавил, что первичное публичное размещение акций может быть актуально для компаний "бурного роста", новых компаний технологического сектора.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Герман Греф перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 14:59
Глава Сбербанка очертил "горизонт начала внедрения технологии 6G"
 
Петербургский международный экономический форумАнатолий ПоповПетербургский международный экономический форум (фонд)Сбербанк РоссииЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:27Отец Героя России Нурбагандова победил в праймериз ЕР в Дагестане
10:26Путин поздравил президента Италии с Днем Республики
10:24На Алтае арестовали хозяев дома престарелых, где людей морили голодом
10:13Совфед одобрил освобождение Меня от должности аудитора Счетной палаты
10:09NI предсказал ядерную войну России и США при малейшем столкновении
10:08Правительство утвердило новые правила дистанционной продажи лекарств
10:00Минэнерго оценило идею "Газпрома" отказаться от сбыта газа в Дагестане
09:59Рябков назвал новые возможные санкции США незаконными
09:49В МИД рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена
09:43В МИД рассказали о контактах с США по кибератаке на JBS
09:39Глава Минэнерго назвал разговоры о конце нефтяной эры преждевременными
09:37Летевший в Белоруссию самолет вынужденно сел в Краснодаре
09:31В Екатеринбурге проверяют данные о нападении неизвестных на прохожего
09:27В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при COVID-19
09:23Шульгинов ответил на вопрос о росте тарифов из-за "умных" счетчиков
09:21Россияне на МКС начали первый в этом году выход в открытый космос
09:20Пентагон пообещал России, что американские военные никогда не будут "мягкими"
09:20В Минприроды оценили, во сколько обойдется "генеральная уборка" в России
09:15Глава "Белорусов Крыма" пригласил Лукашенко посетить полуостров
09:13Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт
Лента новостейМолния