https://ria.ru/20210602/sberbank-1735186192.html
Сбербанк заметил спрос со стороны российских компаний на IPO
Сбербанк заметил спрос со стороны российских компаний на IPO - РИА Новости, 02.06.2021
Сбербанк заметил спрос со стороны российских компаний на IPO
Сбербанк видит спрос со стороны российских компаний на первичные публичные размещения акций (IPO), основные выходы на рынок ждет к концу года, сообщил зампред... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T07:15
2021-06-02T07:15
2021-06-02T07:42
петербургский международный экономический форум
анатолий попов
петербургский международный экономический форум (фонд)
сбербанк россии
экономика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сбербанк видит спрос со стороны российских компаний на первичные публичные размещения акций (IPO), основные выходы на рынок ждет к концу года, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).В 2021 году ПМЭФ проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.Он отметил, что проведение IPO – это важный, эффективный инструмент, но из-за затрат на инфраструктуру для поддержки листинга, проведение необходимых аудитов его вряд ли может себе позволить небольшая компания. При этом получение публичного статуса всегда достаточно долгий и сложный процесс, подготовка для проведения качественного IPO занимает порядка полугода, и компаниям необходимо, чтобы сложилась удачная конъюнктура."Взвешивая эти факторы, очевидно, что есть более доступный и быстрый способ привлечения финансирования, чем IPO. Те же самые размещение облигаций – у наших компаний оно очень популярно, только в первом квартале Сбербанк организовал больше 30 различных размещений – и долговое финансирование", - указал зампред правления Сбербанка.Попов добавил, что первичное публичное размещение акций может быть актуально для компаний "бурного роста", новых компаний технологического сектора.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://realty.ria.ru/20210528/sberbank-1734605760.html
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анатолий попов, петербургский международный экономический форум (фонд), сбербанк россии, экономика
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сбербанк
видит спрос со стороны российских компаний на первичные публичные размещения акций (IPO), основные выходы на рынок ждет к концу года, сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов
в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ
).
В 2021 году ПМЭФ проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает его информационным партнером.
"Геополитическая ситуация сейчас благоприятная – российские индексы и акции показывают хорошую динамику. Мы видим спрос со стороны компаний, основные выходы на рынок стоит ожидать к концу году. Точно сказать, сколько компаний готовы размещаться, сложно – окончательное решение принимается буквально за месяц до размещения, когда видится спрос со стороны потенциальных инвесторов и фондов", - рассказал Попов.
Он отметил, что проведение IPO – это важный, эффективный инструмент, но из-за затрат на инфраструктуру для поддержки листинга, проведение необходимых аудитов его вряд ли может себе позволить небольшая компания. При этом получение публичного статуса всегда достаточно долгий и сложный процесс, подготовка для проведения качественного IPO занимает порядка полугода, и компаниям необходимо, чтобы сложилась удачная конъюнктура.
"Взвешивая эти факторы, очевидно, что есть более доступный и быстрый способ привлечения финансирования, чем IPO. Те же самые размещение облигаций – у наших компаний оно очень популярно, только в первом квартале Сбербанк организовал больше 30 различных размещений – и долговое финансирование", - указал зампред правления Сбербанка.
Попов добавил, что первичное публичное размещение акций может быть актуально для компаний "бурного роста", новых компаний технологического сектора.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.