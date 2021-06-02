https://ria.ru/20210602/pozhar-1735255061.html
В Иркутской области загорелись два многоквартирных дома
В Иркутской области загорелись два многоквартирных дома - РИА Новости, 02.06.2021
В Иркутской области загорелись два многоквартирных дома
Два 12-квартирных жилых дома загорелись на площади порядка 900 квадратных метров в Братске Иркутской области, из горящих зданий эвакуировали почти 40 человек,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:23
2021-06-02T14:23
2021-06-02T14:40
россия
братск
иркутская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Два 12-квартирных жилых дома загорелись на площади порядка 900 квадратных метров в Братске Иркутской области, из горящих зданий эвакуировали почти 40 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.По его словам, пожар удалось локализовать на площади 900 квадратных метров. Из горящих домов были эвакуированы 39 человек. Тушение пожара проводится по второму номеру сложности. Обстоятельства происшествия выясняются.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и охлаждение стен соседних домов, чтобы избежать распространения огня. Администрацией Братска решен вопрос доставки и поселения жильцов горящих домов в пунктах временного размещения. К ликвидации пожара привлечены 60 человек и 24 единицы техники.
https://ria.ru/20210602/pozhar-1735207521.html
россия
братск
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, братск, иркутская область, происшествия