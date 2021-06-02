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Зеленский внес в Раду закон об олигархах
Зеленский внес в Раду закон об олигархах - РИА Новости, 02.06.2021
Зеленский внес в Раду закон об олигархах
Президент Украины Владимир Зеленский в среду внес в Верховную раду как неотложный законопроект "об олигархах", ими он предлагает считать лиц, имеющий влияние на РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T19:27
2021-06-02T19:47
верховная рада украины
украина
в мире
владимир зеленский
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КИЕВ, 2 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в среду внес в Верховную раду как неотложный законопроект "об олигархах", ими он предлагает считать лиц, имеющий влияние на экономку, политику и медиа, сообщает пресс-служба офиса президента."Этот документ содержит определения так называемых олигархов - лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства", - говорится в сообщении.В офисе сообщили, что законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Он, в частности, регламентирует встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами.Документ имеет ограниченный срок действия - 10 лет."Он (законопроект- ред.) должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, переформатируют экономические и общественные отношения в стране", - сообщает пресс-служба.Ранее Зеленский анонсировал появление реформ и законопроектов по деолигархизации, которые сделают экономические отношения прозрачными, предотвратят скопление ресурсов в руках "избранных" и приведут к тому, что все олигархи превратятся в крупных бизнесменов. Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее сообщил, что сейчас в стране есть 13 олигархов, имеющих большое влияние внутри страны и за ее границами.
https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html
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верховная рада украины, украина, в мире, владимир зеленский

Зеленский внес в Раду закон об олигархах

19:27 02.06.2021 (обновлено: 19:47 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в среду внес в Верховную раду как неотложный законопроект "об олигархах", ими он предлагает считать лиц, имеющий влияние на экономку, политику и медиа, сообщает пресс-служба офиса президента.
"Этот документ содержит определения так называемых олигархов - лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства", - говорится в сообщении.
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В офисе сообщили, что законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Он, в частности, регламентирует встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами.
Документ имеет ограниченный срок действия - 10 лет.
"Он (законопроект- ред.) должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, переформатируют экономические и общественные отношения в стране", - сообщает пресс-служба.
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