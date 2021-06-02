https://ria.ru/20210602/oligarkhi-1735325278.html

Зеленский внес в Раду закон об олигархах

Зеленский внес в Раду закон об олигархах - РИА Новости, 02.06.2021

Зеленский внес в Раду закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский в среду внес в Верховную раду как неотложный законопроект "об олигархах", ими он предлагает считать лиц, имеющий влияние на РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T19:27

2021-06-02T19:27

2021-06-02T19:47

верховная рада украины

украина

в мире

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733173627_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a9daa95d687652457b946399caa9c92e.jpg

КИЕВ, 2 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в среду внес в Верховную раду как неотложный законопроект "об олигархах", ими он предлагает считать лиц, имеющий влияние на экономку, политику и медиа, сообщает пресс-служба офиса президента."Этот документ содержит определения так называемых олигархов - лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства", - говорится в сообщении.В офисе сообщили, что законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Он, в частности, регламентирует встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами.Документ имеет ограниченный срок действия - 10 лет."Он (законопроект- ред.) должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, переформатируют экономические и общественные отношения в стране", - сообщает пресс-служба.Ранее Зеленский анонсировал появление реформ и законопроектов по деолигархизации, которые сделают экономические отношения прозрачными, предотвратят скопление ресурсов в руках "избранных" и приведут к тому, что все олигархи превратятся в крупных бизнесменов. Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее сообщил, что сейчас в стране есть 13 олигархов, имеющих большое влияние внутри страны и за ее границами.

https://ria.ru/20210227/ukraina-1599154900.html

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, украина, в мире, владимир зеленский