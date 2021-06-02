https://ria.ru/20210602/obeschanie-1735194846.html

Пентагон пообещал России, что американские военные никогда не будут "мягкими"

Пентагон пообещал России, что американские военные никогда не будут "мягкими" - РИА Новости, 02.06.2021

Пентагон пообещал России, что американские военные никогда не будут "мягкими"

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его не беспокоит критика в адрес американских военных со стороны России и Китая. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T09:20

2021-06-02T09:20

2021-06-02T09:46

россия

ллойд остин

джо байден

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его не беспокоит критика в адрес американских военных со стороны России и Китая. Он также ответил на заявления некоторых политиков, которые выступают против расширения инклюзивности в армии. По словам Остина, американские военнослужащие "никогда не станут "мягкими", хотя Москва и Пекин "хотят извлечь выгоду из подобных разговоров".Телеканал отмечает, что министр обороны выступил с таким заявлением на фоне попыток президента Джо Байдена не только проводить традиционную внешнюю политику, но и усилить гендерное и расовое разнообразие среди военных ради укрепления Вооруженных сил.Речь идет о рекламной кампании по привлечению внимания "поколения Z" к армии. В ней, в частности, рассказываются истории из жизни пяти солдат с некоторыми "личными моментами".

https://ria.ru/20210601/pentagon-1734982519.html

россия

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сша

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россия, ллойд остин, джо байден, москва, сша, в мире