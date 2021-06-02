Пентагон пообещал России, что американские военные никогда не будут "мягкими"
09:20 02.06.2021 (обновлено: 09:46 02.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его не беспокоит критика в адрес американских военных со стороны России и Китая.
"То, на чем я сосредоточен, так это на защите нашей нации и на том, чтобы мы имели все необходимое для достижения успеха", — объяснил генерал в интервью CNN.
Он также ответил на заявления некоторых политиков, которые выступают против расширения инклюзивности в армии. По словам Остина, американские военнослужащие "никогда не станут "мягкими", хотя Москва и Пекин "хотят извлечь выгоду из подобных разговоров".
Телеканал отмечает, что министр обороны выступил с таким заявлением на фоне попыток президента Джо Байдена не только проводить традиционную внешнюю политику, но и усилить гендерное и расовое разнообразие среди военных ради укрепления Вооруженных сил.
Речь идет о рекламной кампании по привлечению внимания "поколения Z" к армии. В ней, в частности, рассказываются истории из жизни пяти солдат с некоторыми "личными моментами".