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Пентагон пообещал России, что американские военные никогда не будут "мягкими"
Пентагон пообещал России, что американские военные никогда не будут "мягкими" - РИА Новости, 02.06.2021
Пентагон пообещал России, что американские военные никогда не будут "мягкими"
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его не беспокоит критика в адрес американских военных со стороны России и Китая. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:20
2021-06-02T09:46
россия
ллойд остин
джо байден
москва
сша
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его не беспокоит критика в адрес американских военных со стороны России и Китая. Он также ответил на заявления некоторых политиков, которые выступают против расширения инклюзивности в армии. По словам Остина, американские военнослужащие "никогда не станут "мягкими", хотя Москва и Пекин "хотят извлечь выгоду из подобных разговоров".Телеканал отмечает, что министр обороны выступил с таким заявлением на фоне попыток президента Джо Байдена не только проводить традиционную внешнюю политику, но и усилить гендерное и расовое разнообразие среди военных ради укрепления Вооруженных сил.Речь идет о рекламной кампании по привлечению внимания "поколения Z" к армии. В ней, в частности, рассказываются истории из жизни пяти солдат с некоторыми "личными моментами".
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россия, ллойд остин, джо байден, москва, сша, в мире

Пентагон пообещал России, что американские военные никогда не будут "мягкими"

09:20 02.06.2021 (обновлено: 09:46 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что его не беспокоит критика в адрес американских военных со стороны России и Китая.

"То, на чем я сосредоточен, так это на защите нашей нации и на том, чтобы мы имели все необходимое для достижения успеха", — объяснил генерал в интервью CNN.

Он также ответил на заявления некоторых политиков, которые выступают против расширения инклюзивности в армии. По словам Остина, американские военнослужащие "никогда не станут "мягкими", хотя Москва и Пекин "хотят извлечь выгоду из подобных разговоров".
Телеканал отмечает, что министр обороны выступил с таким заявлением на фоне попыток президента Джо Байдена не только проводить традиционную внешнюю политику, но и усилить гендерное и расовое разнообразие среди военных ради укрепления Вооруженных сил.
Речь идет о рекламной кампании по привлечению внимания "поколения Z" к армии. В ней, в частности, рассказываются истории из жизни пяти солдат с некоторыми "личными моментами".
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