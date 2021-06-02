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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210602/lyubimov-1735253371.html
Николай Любимов: все резиденты ТОСЭР "Лесной" начнут работать в 2022 году
Николай Любимов: все резиденты ТОСЭР "Лесной" начнут работать в 2022 году - РИА Новости, 02.06.2021
Николай Любимов: все резиденты ТОСЭР "Лесной" начнут работать в 2022 году
Все восемь резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Лесной" в Рязанской области начнут работать в течение 2022 года, первое... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:16
2021-06-02T14:33
рязанская область
николай любимов
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Все восемь резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Лесной" в Рязанской области начнут работать в течение 2022 года, первое предприятие планируется открыть в сентябре текущего года, сказал губернатор Николай Любимов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.Глава региона уточнил, что статус ТОСЭР поселок Лесной Рязанской области получил в 2017 году. "В этом году мы запускаем первое большое предприятие - "Рельеф-центр". Где-то в сентябре... Они производят пластиковые папки, канцелярские товары. Импортозамещение в чистом виде", - отметил глава региона.Он уточнил, что всего заявлено восемь предприятий-резидентов. "Остальные в течение 2022 года тоже все откроются", - добавил Любимов.По словам губернатора, на присвоение такого же статуса претендует и город Новомичуринск. Здесь работает "мощная ГРЭС". "Здесь у нас около 1000 гектаров региональных земель... Мы туда планируем привлечь энергоёмкие предприятия", - добавил Любимов.Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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николай любимов, петербургский международный экономический форум (фонд)

Николай Любимов: все резиденты ТОСЭР "Лесной" начнут работать в 2022 году

14:16 02.06.2021 (обновлено: 14:33 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатора Рязанской области Николай Любимов
Губернатора Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Все восемь резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Лесной" в Рязанской области начнут работать в течение 2022 года, первое предприятие планируется открыть в сентябре текущего года, сказал губернатор Николай Любимов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
Глава региона уточнил, что статус ТОСЭР поселок Лесной Рязанской области получил в 2017 году. "В этом году мы запускаем первое большое предприятие - "Рельеф-центр". Где-то в сентябре... Они производят пластиковые папки, канцелярские товары. Импортозамещение в чистом виде", - отметил глава региона.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в студии радио Sputnik на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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Он уточнил, что всего заявлено восемь предприятий-резидентов. "Остальные в течение 2022 года тоже все откроются", - добавил Любимов.
По словам губернатора, на присвоение такого же статуса претендует и город Новомичуринск. Здесь работает "мощная ГРЭС". "Здесь у нас около 1000 гектаров региональных земель... Мы туда планируем привлечь энергоёмкие предприятия", - добавил Любимов.
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Рязанская областьНиколай ЛюбимовПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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