https://ria.ru/20210602/lyubimov-1735253371.html

Николай Любимов: все резиденты ТОСЭР "Лесной" начнут работать в 2022 году

Николай Любимов: все резиденты ТОСЭР "Лесной" начнут работать в 2022 году - РИА Новости, 02.06.2021

Николай Любимов: все резиденты ТОСЭР "Лесной" начнут работать в 2022 году

Все восемь резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Лесной" в Рязанской области начнут работать в течение 2022 года, первое... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T14:16

2021-06-02T14:16

2021-06-02T14:33

рязанская область

николай любимов

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Все восемь резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Лесной" в Рязанской области начнут работать в течение 2022 года, первое предприятие планируется открыть в сентябре текущего года, сказал губернатор Николай Любимов в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.Глава региона уточнил, что статус ТОСЭР поселок Лесной Рязанской области получил в 2017 году. "В этом году мы запускаем первое большое предприятие - "Рельеф-центр". Где-то в сентябре... Они производят пластиковые папки, канцелярские товары. Импортозамещение в чистом виде", - отметил глава региона.Он уточнил, что всего заявлено восемь предприятий-резидентов. "Остальные в течение 2022 года тоже все откроются", - добавил Любимов.По словам губернатора, на присвоение такого же статуса претендует и город Новомичуринск. Здесь работает "мощная ГРЭС". "Здесь у нас около 1000 гектаров региональных земель... Мы туда планируем привлечь энергоёмкие предприятия", - добавил Любимов.Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/investsoglasheniya-1735238190.html

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2021

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николай любимов, петербургский международный экономический форум (фонд)