https://ria.ru/20210602/koronavirus-1735226639.html

Попова назвала единственный способ остановить пандемию коронавируса

Попова назвала единственный способ остановить пандемию коронавируса - РИА Новости, 02.06.2021

Попова назвала единственный способ остановить пандемию коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что остановить сегодняшнее распространение коронавируса в мире возможно только с помощью вакцинации. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:17

2021-06-02T12:17

2021-06-02T12:17

коронавирус в россии

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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Назван единственный способ остановить пандемию коронавируса

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что остановить сегодняшнее распространение коронавируса в мире возможно только с помощью вакцинации.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя, граждане должны сами осознать эту необходимость.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество