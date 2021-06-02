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Попова назвала единственный способ остановить пандемию коронавируса
Попова назвала единственный способ остановить пандемию коронавируса - РИА Новости, 02.06.2021
Попова назвала единственный способ остановить пандемию коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что остановить сегодняшнее распространение коронавируса в мире возможно только с помощью вакцинации. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:17
2021-06-02T12:17
2021-06-02T12:17
коронавирус в россии
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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Назван единственный способ остановить пандемию коронавируса
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что остановить сегодняшнее распространение коронавируса в мире возможно только с помощью вакцинации.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя, граждане должны сами осознать эту необходимость.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество