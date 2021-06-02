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В Москве выявили 2842 новых случая COVID-19
В Москве выявили 2842 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021
В Москве выявили 2842 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2842, Санкт-Петербурге — 828, Подмосковье — 761, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:18
2021-06-02T11:18
2021-06-02T11:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2842, Санкт-Петербурге — 828, Подмосковье — 761, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1 Москва - 2842, 2 Санкт-Петербург - 828, 3 Московская область - 761", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Магаданской области — 5, Ненецком автономном округе — 2, Еврейской автономной области — 1.
https://ria.ru/20210601/mutatsiya-1735102821.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество