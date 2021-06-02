https://ria.ru/20210602/koronavirus-1735212885.html

В Москве выявили 2842 новых случая COVID-19

В Москве выявили 2842 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021

В Москве выявили 2842 новых случая COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2842, Санкт-Петербурге — 828, Подмосковье — 761, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:18

2021-06-02T11:18

2021-06-02T11:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2842, Санкт-Петербурге — 828, Подмосковье — 761, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1 Москва - 2842, 2 Санкт-Петербург - 828, 3 Московская область - 761", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Магаданской области — 5, Ненецком автономном округе — 2, Еврейской автономной области — 1.

https://ria.ru/20210601/mutatsiya-1735102821.html

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество