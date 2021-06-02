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В России за сутки 9020 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 9020 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021
В России за сутки 9020 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9 020 человек после COVID-19, за все время - 4 702 599, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:16
2021-06-02T11:16
2021-06-02T11:16
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 020 человек после COVID-19, за все время - 4 702 599, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 020 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 702 599", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 2 567 человек, в Санкт-Петербурге - 1000, в Подмосковье - 733.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество