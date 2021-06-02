https://ria.ru/20210602/koronavirus-1735212268.html

В России за сутки 9020 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 9020 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021

В России за сутки 9020 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 9 020 человек после COVID-19, за все время - 4 702 599, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:16

2021-06-02T11:16

2021-06-02T11:16

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 020 человек после COVID-19, за все время - 4 702 599, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 020 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 702 599", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 2 567 человек, в Санкт-Петербурге - 1000, в Подмосковье - 733.

https://ria.ru/20210601/vitamin-1735106087.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество