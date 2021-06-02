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В России за сутки 9020 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 9020 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 02.06.2021
В России за сутки 9020 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9 020 человек после COVID-19, за все время - 4 702 599, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:16
2021-06-02T11:16
коронавирус в россии
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 020 человек после COVID-19, за все время - 4 702 599, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 020 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 702 599", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 2 567 человек, в Санкт-Петербурге - 1000, в Подмосковье - 733.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 9020 человек выздоровели от COVID-19

11:16 02.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 020 человек после COVID-19, за все время - 4 702 599, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 020 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 702 599", - говорится в сообщении.
Рыбий жир - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
Вчера, 21:00Наука
Ученые доказали, что витамин D не помогает против коронавируса
В частности, в Москве выписали 2 567 человек, в Санкт-Петербурге - 1000, в Подмосковье - 733.
 
Коронавирус в РоссииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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