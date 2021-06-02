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"Закон Яровой" предложили распространить на геймеров, пишут СМИ
"Закон Яровой" предложили распространить на геймеров, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2021
"Закон Яровой" предложили распространить на геймеров, пишут СМИ
В России могут начать регулировать рынок видеоигр и киберспорта на законодательном уровне, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Главного... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:29
2021-06-02T13:12
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
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В России хотят обязать игровые платформы хранить данные пользователей
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В России могут начать регулировать рынок видеоигр и киберспорта на законодательном уровне, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) при Роскомнадзоре.Как уточняет издание, из-за высоких рисков правовой неопределенности ГРЧЦ предложил обязать владельцев игровых платформ сохранять данные об отправке сообщений и их содержании — как аудио, так и видео. Это будет касаться и информации о пользователях.Поэтому ГРЧЦ предложил наделить правовым статусом игровую валюту, лутбоксы, стриминговые платформы и донаты. Такие требования применяются к операторам связи и организаторам распространения информации в рамках "пакета Яровой".По сведениям "Ъ", Роскомнадзор призвал активнее обсуждать этот вопрос с представителями отрасли, законодателями и правоприменителями.Пакет антитеррористических законов (так называемый пакет Яровой) вступил в силу с 1 октября 2018 года. В частности, он обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество

"Закон Яровой" предложили распространить на геймеров, пишут СМИ

12:29 02.06.2021 (обновлено: 13:12 02.06.2021)
 
© Depositphotos / artushПодросток играет за компьютером
Подросток играет за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Depositphotos / artush
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В России могут начать регулировать рынок видеоигр и киберспорта на законодательном уровне, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) при Роскомнадзоре.
Как уточняет издание, из-за высоких рисков правовой неопределенности ГРЧЦ предложил обязать владельцев игровых платформ сохранять данные об отправке сообщений и их содержании — как аудио, так и видео. Это будет касаться и информации о пользователях.

"Такие игры, как Among Us и Fortnite, создали новый тренд, фактически становясь социальными сетями <…> Это порождает "возможное негативное влияние на развитие личности, а также риск использования игрового пространства в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма", — говорится в документе.

Поэтому ГРЧЦ предложил наделить правовым статусом игровую валюту, лутбоксы, стриминговые платформы и донаты. Такие требования применяются к операторам связи и организаторам распространения информации в рамках "пакета Яровой".
По сведениям "Ъ", Роскомнадзор призвал активнее обсуждать этот вопрос с представителями отрасли, законодателями и правоприменителями.
Пакет антитеррористических законов (так называемый пакет Яровой) вступил в силу с 1 октября 2018 года. В частности, он обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииОбщество
 
 
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