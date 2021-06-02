https://ria.ru/20210602/geyming-1735229693.html

"Закон Яровой" предложили распространить на геймеров, пишут СМИ

"Закон Яровой" предложили распространить на геймеров, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2021

"Закон Яровой" предложили распространить на геймеров, пишут СМИ

В России могут начать регулировать рынок видеоигр и киберспорта на законодательном уровне, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Главного... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:29

2021-06-02T12:29

2021-06-02T13:12

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

общество

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В России хотят обязать игровые платформы хранить данные пользователей

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В России могут начать регулировать рынок видеоигр и киберспорта на законодательном уровне, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) при Роскомнадзоре.Как уточняет издание, из-за высоких рисков правовой неопределенности ГРЧЦ предложил обязать владельцев игровых платформ сохранять данные об отправке сообщений и их содержании — как аудио, так и видео. Это будет касаться и информации о пользователях.Поэтому ГРЧЦ предложил наделить правовым статусом игровую валюту, лутбоксы, стриминговые платформы и донаты. Такие требования применяются к операторам связи и организаторам распространения информации в рамках "пакета Яровой".По сведениям "Ъ", Роскомнадзор призвал активнее обсуждать этот вопрос с представителями отрасли, законодателями и правоприменителями.Пакет антитеррористических законов (так называемый пакет Яровой) вступил в силу с 1 октября 2018 года. В частности, он обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей.

https://ria.ru/20210425/bolezn-1729824669.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество