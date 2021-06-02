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Кравцов рассказал, сколько детей смогут отдохнуть в летних лагерях
Кравцов рассказал, сколько детей смогут отдохнуть в летних лагерях - РИА Новости, 02.06.2021
Кравцов рассказал, сколько детей смогут отдохнуть в летних лагерях
За летние каникулы организованным отдыхом и оздоровлением будет охвачено порядка 6,5 миллиона детей, это больше, чем до пандемии коронавируса, сообщил министр... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T14:58
2021-06-02T15:11
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СОЧИ, 2 июн - РИА Новости. За летние каникулы организованным отдыхом и оздоровлением будет охвачено порядка 6,5 миллиона детей, это больше, чем до пандемии коронавируса, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Так, по словам министра, в 2019 году общее количество отдохнувших в лагерях детей составило 5,7 миллиона."Как всегда, особое внимание уделяем, конечно же, детям-сиротам, инвалидам, детям из малообеспеченных семей - это свыше 1,5 миллионов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе свыше 130 тысяч детей-сирот, более 110 тысяч детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья", - отметил глава Минпросвещения."В 2019 году у нас отдохнуло примерно 5 миллионов 700 тысяч школьников, а с учетом кешбэка, с учетом этой программы, Владимир Владимирович, мы планируем на миллион больше в этом году... Около 7 миллионов", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос президента РФ Владимир Путина в ходе совещания с членами правительства в среду.
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, россия, сергей кравцов, владимир путин, общество

Кравцов рассказал, сколько детей смогут отдохнуть в летних лагерях

14:58 02.06.2021 (обновлено: 15:11 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинПодростки перед отъездом в летний лагерь
Подростки перед отъездом в летний лагерь - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 июн - РИА Новости. За летние каникулы организованным отдыхом и оздоровлением будет охвачено порядка 6,5 миллиона детей, это больше, чем до пандемии коронавируса, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Работаем с опережением и по всем аспектам с регионами и профильными федеральными ведомствами. Первые смены уже стартовали 23 мая. За летние каникулы организованным отдыхом и оздоровлением будет охвачено порядка 6,5 миллионов детей, то есть больше, чем до эпидемии", - рассказал Кравцов на совещании президента с членами правительства.
Так, по словам министра, в 2019 году общее количество отдохнувших в лагерях детей составило 5,7 миллиона.
"Как всегда, особое внимание уделяем, конечно же, детям-сиротам, инвалидам, детям из малообеспеченных семей - это свыше 1,5 миллионов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе свыше 130 тысяч детей-сирот, более 110 тысяч детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья", - отметил глава Минпросвещения.
"В 2019 году у нас отдохнуло примерно 5 миллионов 700 тысяч школьников, а с учетом кешбэка, с учетом этой программы, Владимир Владимирович, мы планируем на миллион больше в этом году... Около 7 миллионов", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос президента РФ Владимир Путина в ходе совещания с членами правительства в среду.
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