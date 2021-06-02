https://ria.ru/20210602/bloger-1735312067.html

В Москве сотрудники ДПС поймали блогера-гонщика и передали его военкомату

В Москве сотрудники ДПС поймали блогера-гонщика и передали его военкомату - РИА Новости, 02.06.2021

В Москве сотрудники ДПС поймали блогера-гонщика и передали его военкомату

Машину с блогером Гошей Ерохиным, устраивающим гонки на улицах Москвы, остановили в центре столицы, он не был за рулем, но его вычислили как уклониста от армии... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T18:08

2021-06-02T18:08

2021-06-02T18:08

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728685745_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_a8a766bdfe28b4467d6471befe19c2fc.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Машину с блогером Гошей Ерохиным, устраивающим гонки на улицах Москвы, остановили в центре столицы, он не был за рулем, но его вычислили как уклониста от армии и передали военкомату, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Машина, уточнил собеседник РИА Новости, не принадлежит блогеру.В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили факт остановки водителя из-за нарушения правил тонировки, не уточнив имя водителя и не сказав, был ли в машине кто-то еще."На территории северо-восточного округа на водителя иномарки составлен административный материал, в том числе за нарушение правил тонировки", - сообщили в пресс-службе.В Instagram блогера Ерохина размещены видео с "дрифтом", гонками и опасной ездой на улицах Москвы.

https://ria.ru/20210531/bil-1734955786.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия