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В Москве сотрудники ДПС поймали блогера-гонщика и передали его военкомату
В Москве сотрудники ДПС поймали блогера-гонщика и передали его военкомату - РИА Новости, 02.06.2021
В Москве сотрудники ДПС поймали блогера-гонщика и передали его военкомату
Машину с блогером Гошей Ерохиным, устраивающим гонки на улицах Москвы, остановили в центре столицы, он не был за рулем, но его вычислили как уклониста от армии... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T18:08
2021-06-02T18:08
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Машину с блогером Гошей Ерохиным, устраивающим гонки на улицах Москвы, остановили в центре столицы, он не был за рулем, но его вычислили как уклониста от армии и передали военкомату, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Машина, уточнил собеседник РИА Новости, не принадлежит блогеру.В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили факт остановки водителя из-за нарушения правил тонировки, не уточнив имя водителя и не сказав, был ли в машине кто-то еще."На территории северо-восточного округа на водителя иномарки составлен административный материал, в том числе за нарушение правил тонировки", - сообщили в пресс-службе.В Instagram блогера Ерохина размещены видео с "дрифтом", гонками и опасной ездой на улицах Москвы.
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москва, происшествия

В Москве сотрудники ДПС поймали блогера-гонщика и передали его военкомату

18:08 02.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве
Сотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Машину с блогером Гошей Ерохиным, устраивающим гонки на улицах Москвы, остановили в центре столицы, он не был за рулем, но его вычислили как уклониста от армии и передали военкомату, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"За рулем "блогер" не был, он сидел на пассажирском сиденье, и на него не составлялись сотрудниками полиции административные материалы. Он числится как уклонист, его передали сотрудникам военкомата", - сказал собеседник агентства.

Машина, уточнил собеседник РИА Новости, не принадлежит блогеру.
В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили факт остановки водителя из-за нарушения правил тонировки, не уточнив имя водителя и не сказав, был ли в машине кто-то еще.
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"На территории северо-восточного округа на водителя иномарки составлен административный материал, в том числе за нарушение правил тонировки", - сообщили в пресс-службе.
В Instagram блогера Ерохина размещены видео с "дрифтом", гонками и опасной ездой на улицах Москвы.
 
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