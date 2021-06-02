https://ria.ru/20210602/belorussiya-1735237962.html

Глава Wizz Air осудил страны Европы за запрет на полеты над Белоруссией

Глава Wizz Air осудил страны Европы за запрет на полеты над Белоруссией - РИА Новости, 02.06.2021

Глава Wizz Air осудил страны Европы за запрет на полеты над Белоруссией

Генеральный директор венгерской авиакомпании Wizz Air Йожеф Варади раскритиковал правительства европейских стран за запрет на полеты над Белоруссией, заявив,... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T13:07

2021-06-02T13:07

2021-06-02T13:07

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Генеральный директор венгерской авиакомпании Wizz Air Йожеф Варади раскритиковал правительства европейских стран за запрет на полеты над Белоруссией, заявив, что подобные шаги делают авиацию "игрушкой политики".По его словам, который приводит агентство Рейтер, не произошло ничего такого, что могло бы поставить под угрозу безопасность полета. Он добавил, что это политическая мера, а не мера по обеспечению безопасности. По его мнению, размывание дипломатических соображений и соображений безопасности может подорвать мировую авиационную отрасль, которая и так борется за выживание в условиях пандемии COVID-19.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.

https://ria.ru/20210602/minsk-1735213771.html

https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734594047.html

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wizz air, белоруссия, в мире