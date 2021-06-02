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Глава Wizz Air осудил страны Европы за запрет на полеты над Белоруссией
Глава Wizz Air осудил страны Европы за запрет на полеты над Белоруссией - РИА Новости, 02.06.2021
Глава Wizz Air осудил страны Европы за запрет на полеты над Белоруссией
Генеральный директор венгерской авиакомпании Wizz Air Йожеф Варади раскритиковал правительства европейских стран за запрет на полеты над Белоруссией, заявив,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:07
2021-06-02T13:07
wizz air
белоруссия
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Генеральный директор венгерской авиакомпании Wizz Air Йожеф Варади раскритиковал правительства европейских стран за запрет на полеты над Белоруссией, заявив, что подобные шаги делают авиацию "игрушкой политики".По его словам, который приводит агентство Рейтер, не произошло ничего такого, что могло бы поставить под угрозу безопасность полета. Он добавил, что это политическая мера, а не мера по обеспечению безопасности. По его мнению, размывание дипломатических соображений и соображений безопасности может подорвать мировую авиационную отрасль, которая и так борется за выживание в условиях пандемии COVID-19.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
https://ria.ru/20210602/minsk-1735213771.html
https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734594047.html
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wizz air, белоруссия, в мире

Глава Wizz Air осудил страны Европы за запрет на полеты над Белоруссией

13:07 02.06.2021
 
CC BY-SA 2.0 / ERIC SALARD / A320-232 WIZZ AIRСамолет авиакомпании Wizz Air
Самолет авиакомпании Wizz Air - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
CC BY-SA 2.0 / ERIC SALARD / A320-232 WIZZ AIR
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Генеральный директор венгерской авиакомпании Wizz Air Йожеф Варади раскритиковал правительства европейских стран за запрет на полеты над Белоруссией, заявив, что подобные шаги делают авиацию "игрушкой политики".
"Я не думаю, что это правильная реакция. Я не думаю, что авиация должна использоваться как средство для политических санкций", - заявил Варади.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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Минск обратится в ICAO из-за ограничений на полеты авиакомпаний
По его словам, который приводит агентство Рейтер, не произошло ничего такого, что могло бы поставить под угрозу безопасность полета. Он добавил, что это политическая мера, а не мера по обеспечению безопасности. По его мнению, размывание дипломатических соображений и соображений безопасности может подорвать мировую авиационную отрасль, которая и так борется за выживание в условиях пандемии COVID-19.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега.
Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
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