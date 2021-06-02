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В Приамурье четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

В Приамурье четыре человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 02.06.2021

В Приамурье четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Трое взрослых и подросток пострадали в ДТП, в результате которого на трассе Благовещенск - Гомелевка в Амурской области опрокинулся автобус, сообщает... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T08:42

2021-06-02T08:42

2021-06-02T08:42

василий орлов (губернатор)

амурская область

бурейский район

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июн – РИА Новости. Трое взрослых и подросток пострадали в ДТП, в результате которого на трассе Благовещенск - Гомелевка в Амурской области опрокинулся автобус, сообщает пресс-служба регионального УМВД России."В 20.25 (14.25 мск) на автодороге Благовещенск - Гомелевка в Бурейском районе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса сообщением Благовещенск - Талакан. Водитель... не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части, опрокидывание. Травмы получили четыре пассажира автобуса - трое взрослых и один несовершеннолетний, 2006 года рождения", - говорится в сообщении.В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.Прокуратура Амурской области уточняет, что рейсовый автобус рассчитан на 12 мест, надзорное ведомство проводит проверку. Будут выясняться обстоятельства и причины ДТП, соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения. Также ведомство выяснит, проходил ли водитель автобуса регулярные технические и предрейсовые осмотры.Губернатор Амурской области Василий Орлов в начале мая сообщал, что трассу Благовещенск - Гомелевка начали приводить в порядок, в этом году капитально отремонтируют около 40 километров дороги, полностью привести ее в нормативное состояние планируют до 2024 года.

https://ria.ru/20210601/dtp-1735076329.html

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амурская область

бурейский район

благовещенск

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василий орлов (губернатор), амурская область, бурейский район, благовещенск, происшествия