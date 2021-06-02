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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/aviasoobschenie-1735215249.html
Замглавы МИД России выразил надежду на скорое возобновление чартеров с Египтом
Замглавы МИД России выразил надежду на скорое возобновление чартеров с Египтом - РИА Новости, 02.06.2021
Замглавы МИД России выразил надежду на скорое возобновление чартеров с Египтом
Москва надеется, что полеты на курорты Египта могут возобновиться уже в ближайшее время, остались детали, заявил в среду в кулуарах ПМЭФ-2021 замглавы МИД РФ... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:29
2021-06-02T14:41
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил богданов
россия
новости - туризм
египет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Москва надеется, что полеты на курорты Египта могут возобновиться уже в ближайшее время, остались детали, заявил в среду в кулуарах ПМЭФ-2021 замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Мы очень надеемся, работа продолжается, остались последние штрихи", - сказал Богданов, отвечая на вопрос РИА Новости, могут ли полеты возобновиться уже в ходе нынешнего туристического сезона.Он напомнил, что решение о возобновлении авиарейсов было принято на высшем уровне.Он добавил, что "для всех будет удобно, если прямые полеты возобновятся, причем не только из Москвы, но и из других российских городов".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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петербургский международный экономический форум (фонд), михаил богданов, россия, новости - туризм, египет

Замглавы МИД России выразил надежду на скорое возобновление чартеров с Египтом

11:29 02.06.2021 (обновлено: 14:41 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Вид на пляж в Шарм-эль-Шейхе
 Вид на пляж в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Москва надеется, что полеты на курорты Египта могут возобновиться уже в ближайшее время, остались детали, заявил в среду в кулуарах ПМЭФ-2021 замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы очень надеемся, работа продолжается, остались последние штрихи", - сказал Богданов, отвечая на вопрос РИА Новости, могут ли полеты возобновиться уже в ходе нынешнего туристического сезона.
Он напомнил, что решение о возобновлении авиарейсов было принято на высшем уровне.
"Сейчас остались некоторые детали, связанные в том числе с коронавирусными ограничениями. А так, конечно, я надеюсь, что в ближайшее время полетят наши туристы в Шарм-аль-Шейх и Хургаду", - отметил замминистра.
Он добавил, что "для всех будет удобно, если прямые полеты возобновятся, причем не только из Москвы, но и из других российских городов".
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
04:01Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум
 
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Михаил БогдановРоссияНовости - ТуризмЕгипет
 
 
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