https://ria.ru/20210602/aviasoobschenie-1735215249.html

Замглавы МИД России выразил надежду на скорое возобновление чартеров с Египтом

Замглавы МИД России выразил надежду на скорое возобновление чартеров с Египтом - РИА Новости, 02.06.2021

Замглавы МИД России выразил надежду на скорое возобновление чартеров с Египтом

Москва надеется, что полеты на курорты Египта могут возобновиться уже в ближайшее время, остались детали, заявил в среду в кулуарах ПМЭФ-2021 замглавы МИД РФ... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T11:29

2021-06-02T11:29

2021-06-02T14:41

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

михаил богданов

россия

новости - туризм

египет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Москва надеется, что полеты на курорты Египта могут возобновиться уже в ближайшее время, остались детали, заявил в среду в кулуарах ПМЭФ-2021 замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Мы очень надеемся, работа продолжается, остались последние штрихи", - сказал Богданов, отвечая на вопрос РИА Новости, могут ли полеты возобновиться уже в ходе нынешнего туристического сезона.Он напомнил, что решение о возобновлении авиарейсов было принято на высшем уровне.Он добавил, что "для всех будет удобно, если прямые полеты возобновятся, причем не только из Москвы, но и из других российских городов".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210602/pmef-1734901627.html

россия

египет

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петербургский международный экономический форум (фонд), михаил богданов, россия, новости - туризм, египет