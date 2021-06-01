https://ria.ru/20210601/podrostki-1735032176.html

МВД назвало способ борьбы с участием подростков в незаконных акциях

МВД назвало способ борьбы с участием подростков в незаконных акциях - РИА Новости, 01.06.2021

МВД назвало способ борьбы с участием подростков в незаконных акциях

МВД подготовило предложения по развитию секций для детей и подростков, что могло бы стать альтернативой участию в незаконных акциях, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T06:09

2021-06-01T06:09

2021-06-01T08:45

вадим гайдов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. МВД подготовило предложения по развитию секций для детей и подростков, что могло бы стать альтернативой участию в незаконных акциях, рассказал в интервью РИА Новости заместитель начальника ГУОООП Вадим Гайдов.По мнению Гайдова, не всегда правильно разрешать негативные процессы в молодежной среде силовыми или административными мерами — зачастую это дает кратковременный результат или даже обратный эффект.В конце января в российских городах прошли акции протеста, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом. При этом в соцсетях — TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter и других — появлялось множество призывов к несовершеннолетним участвовать в этих акциях, несмотря на то что МВД и Генпрокуратура не раз предупреждали об ответственности и организаторов, и рядовых участников.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несанкционированных акций провокаторами, а Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но предостерег от "выталкивания несовершеннолетних вперед" и напомнил, что выходящие за рамки закона вещи опасны.

https://ria.ru/20210601/protest-1735025287.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим гайдов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество