https://ria.ru/20210601/podrostki-1735032176.html
МВД назвало способ борьбы с участием подростков в незаконных акциях
МВД назвало способ борьбы с участием подростков в незаконных акциях - РИА Новости, 01.06.2021
МВД назвало способ борьбы с участием подростков в незаконных акциях
МВД подготовило предложения по развитию секций для детей и подростков, что могло бы стать альтернативой участию в незаконных акциях, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T06:09
2021-06-01T06:09
2021-06-01T08:45
вадим гайдов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. МВД подготовило предложения по развитию секций для детей и подростков, что могло бы стать альтернативой участию в незаконных акциях, рассказал в интервью РИА Новости заместитель начальника ГУОООП Вадим Гайдов.По мнению Гайдова, не всегда правильно разрешать негативные процессы в молодежной среде силовыми или административными мерами — зачастую это дает кратковременный результат или даже обратный эффект.В конце января в российских городах прошли акции протеста, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом. При этом в соцсетях — TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter и других — появлялось множество призывов к несовершеннолетним участвовать в этих акциях, несмотря на то что МВД и Генпрокуратура не раз предупреждали об ответственности и организаторов, и рядовых участников.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несанкционированных акций провокаторами, а Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но предостерег от "выталкивания несовершеннолетних вперед" и напомнил, что выходящие за рамки закона вещи опасны.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вадим гайдов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
МВД подготовило предложения по развитию секций для детей и подростков, что могло бы стать альтернативой участию в незаконных акциях, рассказал в интервью РИА Новости заместитель начальника ГУОООП Вадим Гайдов
.
"Министерством в правительство внесены предложения по развитию социально ориентированных общественных детских и молодежных объединений, которые должны стать доступными (в финансовом и территориальном плане) площадками внеурочной занятости подростков на безвозмездной основе", — сказал он.
По мнению Гайдова, не всегда правильно разрешать негативные процессы в молодежной среде силовыми или административными мерами — зачастую это дает кратковременный результат или даже обратный эффект.
В конце января в российских городах прошли акции протеста, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом. При этом в соцсетях — TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter и других — появлялось множество призывов к несовершеннолетним участвовать в этих акциях, несмотря на то что МВД и Генпрокуратура не раз предупреждали об ответственности и организаторов, и рядовых участников.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несанкционированных акций провокаторами, а Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но предостерег от "выталкивания несовершеннолетних вперед" и напомнил, что выходящие за рамки закона вещи опасны.