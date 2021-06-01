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Навальный отказался участвовать в заседании по иску к ИК-3
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к ИК-3 - РИА Новости, 01.06.2021
Навальный отказался участвовать в заседании по иску к ИК-3
Алексей Навальный отказался участвовать 8 июня в заседании Октябрьского районного суда Владимира, где будет рассматриваться его иск к исправительной колонии №3... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:50
2021-06-01T13:50
россия
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Алексей Навальный отказался участвовать 8 июня в заседании Октябрьского районного суда Владимира, где будет рассматриваться его иск к исправительной колонии №3 о запрете адвокатам использовать на свиданиях смартфоны и ноутбуки, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее суд сообщил, что иск был подан 12 мая. В нем Навальный заявлял о якобы имевших место случаях "воспрепятствования проносу и использованию адвокатами (защитниками) Навального в период апреля-мая 2021 года при свиданиях с ним средств мобильной связи и коммуникации, в частности личных смартфонов и ноутбуков, обеспечивающих их работу". В связи с этим истец попросил обязать колонию "устранить допущенные нарушения"."Навальный отказался участвовать. Его по видеосвязи не будет", - сказала собеседница.Также в пресс-службе сообщили, что официальный документ с отказом Навального уже пришел в суд. В инстанции не уточнили причину отказа Навального от участия в заседании.Петушинский районный суд в понедельник провел первое заседание по иску Навального к расположенной в Покрове ИК-2 о постановке его на учет как склонного к побегу, осужденный принимал участие по видеосвязи. Слушания продолжатся 2 июня.А 7 июня Петушинский райсуд рассмотрит еще два иска Навального к ИК-2. Первый касается цензуры получаемых им газет, второй – отказа в выдаче книг.Навальный, отбывающий 3,5-летний срок по делу "Ив Роше", ранее подал к колонии №2 три иска: о цензуре газет, об отказе выдавать книги и признании склонным к побегу – из-за этого статуса, по словам оппозиционера, его регулярно будят по ночам в ходе проверок. Представитель ИК-2 заявила в суде, что считает неправомерным иск Навального к колонии, и рассказала, что сокамерники блогера на нарушение непрерывного сна не жаловалисьСимоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210513/navalnyy-1732175662.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210531/navalnyy-1735005063.html
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россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Навальный отказался участвовать в заседании по иску к ИК-3

13:50 01.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Алексей Навальный отказался участвовать 8 июня в заседании Октябрьского районного суда Владимира, где будет рассматриваться его иск к исправительной колонии №3 о запрете адвокатам использовать на свиданиях смартфоны и ноутбуки, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее суд сообщил, что иск был подан 12 мая. В нем Навальный заявлял о якобы имевших место случаях "воспрепятствования проносу и использованию адвокатами (защитниками) Навального в период апреля-мая 2021 года при свиданиях с ним средств мобильной связи и коммуникации, в частности личных смартфонов и ноутбуков, обеспечивающих их работу". В связи с этим истец попросил обязать колонию "устранить допущенные нарушения".
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 16:56
Суд раскрыл подробности иска Навального к ИК-3
"Навальный отказался участвовать. Его по видеосвязи не будет", - сказала собеседница.
Также в пресс-службе сообщили, что официальный документ с отказом Навального уже пришел в суд. В инстанции не уточнили причину отказа Навального от участия в заседании.
Петушинский районный суд в понедельник провел первое заседание по иску Навального к расположенной в Покрове ИК-2 о постановке его на учет как склонного к побегу, осужденный принимал участие по видеосвязи. Слушания продолжатся 2 июня.
А 7 июня Петушинский райсуд рассмотрит еще два иска Навального к ИК-2. Первый касается цензуры получаемых им газет, второй – отказа в выдаче книг.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 20:02В России
"Жалоб не слышал". Адвокат Навального рассказал о встрече с осужденным
Навальный, отбывающий 3,5-летний срок по делу "Ив Роше", ранее подал к колонии №2 три иска: о цензуре газет, об отказе выдавать книги и признании склонным к побегу – из-за этого статуса, по словам оппозиционера, его регулярно будят по ночам в ходе проверок. Представитель ИК-2 заявила в суде, что считает неправомерным иск Навального к колонии, и рассказала, что сокамерники блогера на нарушение непрерывного сна не жаловались
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Бабушкинского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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ИК объяснила, почему Навального поставили на учет как склонного к побегу
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
 
РоссияАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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