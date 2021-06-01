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Жилье в Москве подорожало на треть за четыре года
Жилье в Москве подорожало на треть за четыре года - РИА Новости, 01.06.2021
Жилье в Москве подорожало на треть за четыре года
Стоимость жилья на вторичном рынке в Москве с мая 2017 года по май 2021 года выросла почти на треть, а в Санкт-Петербурге почти на 50%, проанализировала для РИА РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T05:09
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жилье
москва
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Стоимость жилья на вторичном рынке в Москве с мая 2017 года по май 2021 года выросла почти на треть, а в Санкт-Петербурге почти на 50%, проанализировала для РИА Новости консалтинговая группа SRG.В Москве средняя стоимость недвижимости на вторичном рынке составила 257 108 рубля за квадратный метр. Четыре года назад квадратный метр стоил 192 056 рублей. За май по сравнению с апрелем он подорожал на 2,22%. За год - на 19,02%, а с начала этого года – на 7,45%, следует из данных SRG.Если смотреть по размеру квартиры, то меньше в цене в столице выросли "однушки". Средний чек в мае на такие квартиры составил 9,3 миллиона рублей, прирост по сравнению с апрелем - 1,35%. Двухкомнатная квартира в среднем стоила 15 миллионов рублей, такое жилье за месяц подорожало на 2,25%.Трехкомнатная квартира в Москве обойдётся в 23,4 миллиона рублей, цена выросла на 1,8%. Многокомнатные вторичные квартиры в среднем стоят 76,8 миллиона рублей, за май они подорожали почти на 3%.В Санкт-Петербурге четыре года назад квадратный метр жилья стоил 102 454 рубля, сейчас – 159 996 рублей.
https://ria.ru/20210601/kvartira-1735027134.html
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жилье, москва, санкт-петербург, общество

Жилье в Москве подорожало на треть за четыре года

05:09 01.06.2021 (обновлено: 06:56 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Стоимость жилья на вторичном рынке в Москве с мая 2017 года по май 2021 года выросла почти на треть, а в Санкт-Петербурге почти на 50%, проанализировала для РИА Новости консалтинговая группа SRG.
"Если посмотреть данные по рынку недвижимости, то с мая 2017 года, в Москве цены выросли на 33,87%, в Санкт-Петербурге на 47,38%", - заявил партнер консалтинговой группы SRG Борис Терехов.
В Москве средняя стоимость недвижимости на вторичном рынке составила 257 108 рубля за квадратный метр. Четыре года назад квадратный метр стоил 192 056 рублей. За май по сравнению с апрелем он подорожал на 2,22%. За год - на 19,02%, а с начала этого года – на 7,45%, следует из данных SRG.
Если смотреть по размеру квартиры, то меньше в цене в столице выросли "однушки". Средний чек в мае на такие квартиры составил 9,3 миллиона рублей, прирост по сравнению с апрелем - 1,35%. Двухкомнатная квартира в среднем стоила 15 миллионов рублей, такое жилье за месяц подорожало на 2,25%.
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В Санкт-Петербурге четыре года назад квадратный метр жилья стоил 102 454 рубля, сейчас – 159 996 рублей.
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