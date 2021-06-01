https://ria.ru/20210601/koronavirus-1735093858.html
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 01.06.2021
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Опасности, связанные с эпидемией, сохраняются, несмотря на то, что Россия выходит из этого, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:13
2021-06-01T14:13
2021-06-01T14:13
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Опасности, связанные с эпидемией, сохраняются, несмотря на то, что Россия выходит из этого, сообщил президент РФ Владимир Путин."К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются, мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог по этому поводу достаточно", - сказал Путин во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
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