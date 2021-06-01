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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 01.06.2021
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Опасности, связанные с эпидемией, сохраняются, несмотря на то, что Россия выходит из этого, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:13
2021-06-01T14:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Опасности, связанные с эпидемией, сохраняются, несмотря на то, что Россия выходит из этого, сообщил президент РФ Владимир Путин."К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются, мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог по этому поводу достаточно", - сказал Путин во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

14:13 01.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Опасности, связанные с эпидемией, сохраняются, несмотря на то, что Россия выходит из этого, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются, мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог по этому поводу достаточно", - сказал Путин во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
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