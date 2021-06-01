https://ria.ru/20210601/koronavirus-1735093858.html

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России - РИА Новости, 01.06.2021

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Опасности, связанные с эпидемией, сохраняются, несмотря на то, что Россия выходит из этого, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T14:13

2021-06-01T14:13

2021-06-01T14:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:21:2963:1688_1920x0_80_0_0_de4f5e1acef056ca1857af1597ec1041.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Опасности, связанные с эпидемией, сохраняются, несмотря на то, что Россия выходит из этого, сообщил президент РФ Владимир Путин."К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются, мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог по этому поводу достаточно", - сказал Путин во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

https://ria.ru/20210530/murashko-1734806480.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, общество