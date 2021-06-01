https://ria.ru/20210601/gazoprovod-1735042795.html

В Германии заявили, что сделали все для запуска "Северного потока — 2"

В Германии заявили, что сделали все для запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 01.06.2021

В Германии заявили, что сделали все для запуска "Северного потока — 2"

Берлин сделал все для запуска "Северного потока — 2", сказал в интервью РИА Новости глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T09:46

2021-06-01T09:46

2021-06-01T14:56

россия

клаус эрнст

nord stream 2 ag

северный поток — 2

германия

экономика

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БЕРЛИН, 1 июн — РИА Новости. Берлин сделал все для запуска "Северного потока — 2", сказал в интервью РИА Новости глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст ("Левые")."Я твердо верю, что газопровод "Северный поток — 2" будет достроен. Наше правительство и правительство земли Мекленбург — Передняя Померания сделали все возможное для этого. На уровне бундестага ФРГ и федерального правительства мы также отчетливо сопротивлялись незаконным санкциям США (против проекта. — Прим. ред.)", — заявил собеседник агентства."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США, вводя санкции и препятствуя прокладке. Тем не менее сейчас проект реализован на 95%, осталось проложить несколько десятков километров труб.В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку и отвергают односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона.

https://ria.ru/20210528/ukraina-1734468220.html

россия

германия

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россия, клаус эрнст, nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, экономика