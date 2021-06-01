В Нижнем Новгороде запустят первый маршрут городского электробуса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЗапуск первого регулярного маршрута пассажирского электробуса в Москве
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн — РИА Новости. Первый маршрут городского электробуса запустят в Нижнем Новгороде к 800-летнему юбилею, сообщает пресс-служба правительства региона.
В 2021 году Нижегородская область вошла в список пилотных регионов по развитию электротранcпорта. Одним из важнейших вопросов реализации проекта стало создание в регионе электрозарядной инфраструктуры. Выполнение этого этапа работ обеспечит производитель электрозарядных станций АО "КРЭТ" в партнерстве с Sitronics Group.
"Нижний Новгород станет первым после Москвы городом, где будет запущен отечественный электробус. Как рассказали в правительстве Нижегородской области, запланированный пассажиропоток превысит 700 пассажиров в сутки", - говорится в сообщении. Уже согласованы места установки зарядных станций и первый маршрут электробуса: аэропорт "Стригино" - железнодорожная платформа "Стригино" - станция метро "Парк культуры". Расписание движения будет составлено с учетом графика прибытия электропоездов.
"Нижний Новгород – первый город России, где появился электрический трамвай, весь ХХ век был временем бурного развития нижегородского – горьковского электротранспорта. Опираясь на эти традиции, мы намерены обновлять существующую инфраструктуру. В регионе уже производятся электромобили для пассажирских и грузовых перевозок. Этот потенциал можно и нужно использовать на благо нижегородцев и гостей города. Те, кто прибывают в Нижний Новгород по воздуху, сразу смогут не только воспользоваться удобным и экологичным видом транспорта, но и оценить продукцию наших предприятий", – цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Наряду с электрификацией общественного транспорта Нижегородская область совместно с АО "КРЭТ" и Sitronics Group прорабатывает меры поддержки водителей электромобилей. В 2020 году транспортный налог для владельцев электромобилей в регионе был снижен в два раза. Выработка дальнейших мер поддержки будет осуществляться на основе опыта других регионов и стран.
"На начальном этапе реализации проекта по электрификации общественного транспорта АО "КРЭТ" поставит в Нижегородскую область пять электрозарядных станций: три - для ночного заряда транспортных средств и две станции "Фора ЭЗС-DC" – для заряда электро-"Газелей" на конечных точках маршрута. В общей сложности в рамках проекта Нижегородской области до конца 2021 года потребуется порядка 90 зарядных станций для общественного и городского транспорта", – сообщил генеральный директор АО "КРЭТ" Николай Колесов. Электрозарядные станции начнут действовать в регионе уже 10 июня.
Электро-"Газели" для работы на первом городском маршруте Нижегородской области поставит Горьковский автозавод "Группы ГАЗ". В сентябре 2020 года предприятие представило первые предсерийные образцы электромобилей GAZelle e-NN. Сегодня компания работает над организацией производства этих машин в различных модификациях, среди которых есть и комфортный электробус малого класса.