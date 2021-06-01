https://ria.ru/20210601/dyumin-1735164243.html

Дюмин назвал Союзмаш России настоящим партнером для регионов

Дюмин назвал Союзмаш России настоящим партнером для регионов - РИА Новости, 01.06.2021

Дюмин назвал Союзмаш России настоящим партнером для регионов

Власти Тульской области считают Союз машиностроителей России настоящим партнером для регионов и промышленности, сотрудничество с которым способствует росту... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T20:46

2021-06-01T20:46

2021-06-01T20:46

тульская область

алексей дюмин

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ТУЛА, 1 июн – РИА Новости. Власти Тульской области считают Союз машиностроителей России настоящим партнером для регионов и промышленности, сотрудничество с которым способствует росту промышленных и научных показателей."Мы начинали с развития и поддержки регионального оборонно-промышленного комплекса. Здесь мы активно работаем над совершенствованием законодательства о гособоронзаказе, государственных и муниципальных закупках. Прорабатываем вопросы диверсификации и выпуска гражданской продукции… Союз машиностроителей под руководством Сергея Чемезова стал настоящим партнером для регионов и промышленности, а его работа системно влияет на повышение промышленных и научных показателей как в отдельно взятом регионе, так и стране в целом", – заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на отчетно-выборном съезде Союза машиностроителей России, который состоялся во вторник в Москве.Глава региона напомнил, что с 2019 года тульское правительство взаимодействует с Союзмашем в рамках рабочей группы, а теперь – комиссии Госсовета по направлению "Промышленность". Проработаны более 20 ключевых предложений, нашедших отражение в федеральных законах или стратегических документах.Дюмин напомнил, что в тульском регионе началась работа по цифровой трансформации промышленности – подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве с "Ростехом".Кроме того, одним из приоритетных направлений совместной деятельности губернатор считает помощь молодым специалистам и студентам технических вузов в продвижении инновационных проектов, многие из которых будут внедряться в различных отраслях производства. По словам главы региона, Тульская область, как и другие активные регионы, участвует совместно с Минпромторгом России, экспертным сообществом в подготовке стратегии "Новый облик промышленности". Ее ключевой приоритет – прорыв в промышленности благодаря развитию научно-технической деятельности. В Тульской области основными шагами в этом направлении стали создание инновационного научно-технологического центра "Композитная долина" и научно-образовательного центра "ТулаТех".

https://ria.ru/20210527/zavod-1734458653.html

https://ria.ru/20210422/programma-1729540426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей дюмин