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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20210601/dyumin-1735164243.html
Дюмин назвал Союзмаш России настоящим партнером для регионов
Дюмин назвал Союзмаш России настоящим партнером для регионов - РИА Новости, 01.06.2021
Дюмин назвал Союзмаш России настоящим партнером для регионов
Власти Тульской области считают Союз машиностроителей России настоящим партнером для регионов и промышленности, сотрудничество с которым способствует росту... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T20:46
2021-06-01T20:46
тульская область
алексей дюмин
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ТУЛА, 1 июн – РИА Новости. Власти Тульской области считают Союз машиностроителей России настоящим партнером для регионов и промышленности, сотрудничество с которым способствует росту промышленных и научных показателей."Мы начинали с развития и поддержки регионального оборонно-промышленного комплекса. Здесь мы активно работаем над совершенствованием законодательства о гособоронзаказе, государственных и муниципальных закупках. Прорабатываем вопросы диверсификации и выпуска гражданской продукции… Союз машиностроителей под руководством Сергея Чемезова стал настоящим партнером для регионов и промышленности, а его работа системно влияет на повышение промышленных и научных показателей как в отдельно взятом регионе, так и стране в целом", – заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на отчетно-выборном съезде Союза машиностроителей России, который состоялся во вторник в Москве.Глава региона напомнил, что с 2019 года тульское правительство взаимодействует с Союзмашем в рамках рабочей группы, а теперь – комиссии Госсовета по направлению "Промышленность". Проработаны более 20 ключевых предложений, нашедших отражение в федеральных законах или стратегических документах.Дюмин напомнил, что в тульском регионе началась работа по цифровой трансформации промышленности – подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве с "Ростехом".Кроме того, одним из приоритетных направлений совместной деятельности губернатор считает помощь молодым специалистам и студентам технических вузов в продвижении инновационных проектов, многие из которых будут внедряться в различных отраслях производства. По словам главы региона, Тульская область, как и другие активные регионы, участвует совместно с Минпромторгом России, экспертным сообществом в подготовке стратегии "Новый облик промышленности". Ее ключевой приоритет – прорыв в промышленности благодаря развитию научно-технической деятельности. В Тульской области основными шагами в этом направлении стали создание инновационного научно-технологического центра "Композитная долина" и научно-образовательного центра "ТулаТех".
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алексей дюмин

Дюмин назвал Союзмаш России настоящим партнером для регионов

20:46 01.06.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской областиСъезд Союза машиностроителей России
Съезд Союза машиностроителей России
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области
Читать ria.ru в
ТУЛА, 1 июн – РИА Новости. Власти Тульской области считают Союз машиностроителей России настоящим партнером для регионов и промышленности, сотрудничество с которым способствует росту промышленных и научных показателей.
"Мы начинали с развития и поддержки регионального оборонно-промышленного комплекса. Здесь мы активно работаем над совершенствованием законодательства о гособоронзаказе, государственных и муниципальных закупках. Прорабатываем вопросы диверсификации и выпуска гражданской продукции… Союз машиностроителей под руководством Сергея Чемезова стал настоящим партнером для регионов и промышленности, а его работа системно влияет на повышение промышленных и научных показателей как в отдельно взятом регионе, так и стране в целом", – заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на отчетно-выборном съезде Союза машиностроителей России, который состоялся во вторник в Москве.
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Глава региона напомнил, что с 2019 года тульское правительство взаимодействует с Союзмашем в рамках рабочей группы, а теперь – комиссии Госсовета по направлению "Промышленность". Проработаны более 20 ключевых предложений, нашедших отражение в федеральных законах или стратегических документах.
Дюмин напомнил, что в тульском регионе началась работа по цифровой трансформации промышленности – подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве с "Ростехом".
Кроме того, одним из приоритетных направлений совместной деятельности губернатор считает помощь молодым специалистам и студентам технических вузов в продвижении инновационных проектов, многие из которых будут внедряться в различных отраслях производства.
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По словам главы региона, Тульская область, как и другие активные регионы, участвует совместно с Минпромторгом России, экспертным сообществом в подготовке стратегии "Новый облик промышленности". Ее ключевой приоритет – прорыв в промышленности благодаря развитию научно-технической деятельности. В Тульской области основными шагами в этом направлении стали создание инновационного научно-технологического центра "Композитная долина" и научно-образовательного центра "ТулаТех".
 
Тульская областьАлексей Дюмин
 
 
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