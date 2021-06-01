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Правила комментирования материалов

Правила комментирования материалов - РИА Новости, 20.01.2025

Правила комментирования материалов

Факт регистрации пользователя на сайтах РИА Новости обозначает его согласие с данными правилами. РИА Новости, 20.01.2025

2021-06-01T08:00:00+03:00

2021-06-01T08:00:00+03:00

2025-01-20T14:02:00+03:00

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Факт регистрации пользователя на сайтах РИА Новости обозначает его согласие с данными правилами. Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.Публикуются комментарии только на русском языке.Комментарии доступны для просмотра в течение 24 часов с момента публикации статьи.Комментарий пользователя будет удален, если:Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется неуважение к русскому языку, пренебрежение его правилами и нормами, могут блокироваться вне зависимости от содержания.При многократном нарушении правил комментирования возможность пользователя оставлять комментарии может быть заблокирована.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60