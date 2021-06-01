Правила комментирования материалов
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- призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
- порочит честь и достоинство других лиц или подрывает их деловую репутацию;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия; преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
- имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
- является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием ("флешмоб");
- содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес РИА Новости или его сотрудников; автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений ("флуд");
- смысл текста трудно или невозможно уловить;
- текст написан по-русски с использованием латиницы;
- текст целиком или преимущественно набран заглавными буквами;
- текст не разбит на предложения.
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