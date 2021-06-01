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Правила комментирования материалов - РИА Новости, 20.01.2025
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08:00 01.06.2021 (обновлено: 14:02 20.01.2025)
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Правила комментирования материалов
Правила комментирования материалов - РИА Новости, 20.01.2025
Правила комментирования материалов
Факт регистрации пользователя на сайтах РИА Новости обозначает его согласие с данными правилами. РИА Новости, 20.01.2025
2021-06-01T08:00:00+03:00
2025-01-20T14:02:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1994607983.jpg?1737370921
Факт регистрации пользователя на сайтах РИА Новости обозначает его согласие с данными правилами. Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.Публикуются комментарии только на русском языке.Комментарии доступны для просмотра в течение 24 часов с момента публикации статьи.Комментарий пользователя будет удален, если:Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется неуважение к русскому языку, пренебрежение его правилами и нормами, могут блокироваться вне зависимости от содержания.При многократном нарушении правил комментирования возможность пользователя оставлять комментарии может быть заблокирована.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Правила комментирования материалов

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Факт регистрации пользователя на сайтах РИА Новости обозначает его согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на русском языке.
Комментарии доступны для просмотра в течение 24 часов с момента публикации статьи.
Комментарий пользователя будет удален, если:
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, ущемляет права меньшинств, нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • порочит честь и достоинство других лиц или подрывает их деловую репутацию;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия; преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием ("флешмоб");
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  • текст не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется неуважение к русскому языку, пренебрежение его правилами и нормами, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
При многократном нарушении правил комментирования возможность пользователя оставлять комментарии может быть заблокирована.
 
 
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