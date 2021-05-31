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Республика Саха (Якутия)
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В Якутии рассказали о ходе строительства кардио-сосудистого центра
В Якутии рассказали о ходе строительства кардио-сосудистого центра - РИА Новости, 31.05.2021
В Якутии рассказали о ходе строительства кардио-сосудистого центра
В конце 2021 года новый кардио-сосудистый центр введут в Якутии, строительная готовность объекта - 70%, сообщает пресс-служба администрации главы и... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:49
2021-05-31T17:49
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 31 мая – РИА Новости. В конце 2021 года новый кардио-сосудистый центр введут в Якутии, строительная готовность объекта - 70%, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики в Telegram.Как отметили в правительстве региона, медучреждение станет структурным подразделением республиканской больницы №1 — Национального центра медицины."Строительство кардио-сосудистого центра в Якутии завершено на 70%. Новый объект здравоохранения появится уже в конце этого года", - рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось о том, что Якутия в 2019 году начала строительство республиканского кардио-сосудистого диспансера. Здание будет строить местная строительная компания "Сэттэ".Общее финансирование объекта составляет 4,6 миллиарда рублей, 90% из которых ‒ средства из федерального бюджета. Площадь восьмиэтажного здания - почти 16 тысяч квадратных метров. Сдача объекта запланирована в 2021 году.
https://ria.ru/20210528/dividendy-1734537755.html
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россия, республика саха (якутия), общество

В Якутии рассказали о ходе строительства кардио-сосудистого центра

17:49 31.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 31 мая – РИА Новости. В конце 2021 года новый кардио-сосудистый центр введут в Якутии, строительная готовность объекта - 70%, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики в Telegram.
Как отметили в правительстве региона, медучреждение станет структурным подразделением республиканской больницы №1 — Национального центра медицины.
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"Строительство кардио-сосудистого центра в Якутии завершено на 70%. Новый объект здравоохранения появится уже в конце этого года", - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что Якутия в 2019 году начала строительство республиканского кардио-сосудистого диспансера. Здание будет строить местная строительная компания "Сэттэ".
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Общее финансирование объекта составляет 4,6 миллиарда рублей, 90% из которых ‒ средства из федерального бюджета. Площадь восьмиэтажного здания - почти 16 тысяч квадратных метров. Сдача объекта запланирована в 2021 году.
 
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