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В Воронеже один человек погиб при стрельбе у жилых домов
В Воронеже один человек погиб при стрельбе у жилых домов - РИА Новости, 31.05.2021
В Воронеже один человек погиб при стрельбе у жилых домов
Житель Воронежа ранил из ружья в микрорайоне Придонской укравшего у него около 7 тысяч рублей знакомого, застрелив при этом случайного мужчину, сообщает в... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:54
2021-05-31T13:54
россия
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Житель Воронежа ранил из ружья в микрорайоне Придонской укравшего у него около 7 тысяч рублей знакомого, застрелив при этом случайного мужчину, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.Инцидент произошел в ночь на 30 мая. Житель подъехал на своем автомобиле к одному из домов на улице Киселева поселка Придонской, где находилась компания распивавших спиртное мужчин."Среди них был 34-летний знакомый подозреваемого, который ранее похитил у последнего денежные средства в сумме около 7 тысяч рублей. В связи с возникшим на этой почве конфликтом подозреваемый выстрелил из имевшегося при нем охотничьего ружья из окна своей машины в 34-летнего знакомого, одновременно попав в находившегося рядом с тем 33-летнего мужчину", - говорится в сообщении.По данным СК, пострадавшие были госпитализированы с ранами брюшной полости, и 33-летний раненый скончался в больнице.По данным следствия, подозреваемый был трезв, ранее к уголовной ответственности не привлекался.В отношении стрелявшего возбуждено дело о покушении на убийство двух человек. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210531/strelba-1734870694.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия

В Воронеже один человек погиб при стрельбе у жилых домов

13:54 31.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Житель Воронежа ранил из ружья в микрорайоне Придонской укравшего у него около 7 тысяч рублей знакомого, застрелив при этом случайного мужчину, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел в ночь на 30 мая. Житель подъехал на своем автомобиле к одному из домов на улице Киселева поселка Придонской, где находилась компания распивавших спиртное мужчин.
В Екатеринбурге мужчина, произвел выстрелы из охотничьего карабина по находившимся во дворе дома людям - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 09:48
Полиция рассказала об арсенале, найденном у стрелявшего в Екатеринбурге
"Среди них был 34-летний знакомый подозреваемого, который ранее похитил у последнего денежные средства в сумме около 7 тысяч рублей. В связи с возникшим на этой почве конфликтом подозреваемый выстрелил из имевшегося при нем охотничьего ружья из окна своей машины в 34-летнего знакомого, одновременно попав в находившегося рядом с тем 33-летнего мужчину", - говорится в сообщении.
По данным СК, пострадавшие были госпитализированы с ранами брюшной полости, и 33-летний раненый скончался в больнице.
По данным следствия, подозреваемый был трезв, ранее к уголовной ответственности не привлекался.
В отношении стрелявшего возбуждено дело о покушении на убийство двух человек. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ситуация на месте стрельбы в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 22:31
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВоронежПроисшествия
 
 
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