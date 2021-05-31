https://ria.ru/20210531/voronezh-1734925012.html

В Воронеже один человек погиб при стрельбе у жилых домов

В Воронеже один человек погиб при стрельбе у жилых домов - РИА Новости, 31.05.2021

В Воронеже один человек погиб при стрельбе у жилых домов

Житель Воронежа ранил из ружья в микрорайоне Придонской укравшего у него около 7 тысяч рублей знакомого, застрелив при этом случайного мужчину, сообщает в... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:54

2021-05-31T13:54

2021-05-31T13:54

россия

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 31 мая - РИА Новости. Житель Воронежа ранил из ружья в микрорайоне Придонской укравшего у него около 7 тысяч рублей знакомого, застрелив при этом случайного мужчину, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.Инцидент произошел в ночь на 30 мая. Житель подъехал на своем автомобиле к одному из домов на улице Киселева поселка Придонской, где находилась компания распивавших спиртное мужчин."Среди них был 34-летний знакомый подозреваемого, который ранее похитил у последнего денежные средства в сумме около 7 тысяч рублей. В связи с возникшим на этой почве конфликтом подозреваемый выстрелил из имевшегося при нем охотничьего ружья из окна своей машины в 34-летнего знакомого, одновременно попав в находившегося рядом с тем 33-летнего мужчину", - говорится в сообщении.По данным СК, пострадавшие были госпитализированы с ранами брюшной полости, и 33-летний раненый скончался в больнице.По данным следствия, подозреваемый был трезв, ранее к уголовной ответственности не привлекался.В отношении стрелявшего возбуждено дело о покушении на убийство двух человек. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210531/strelba-1734870694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия