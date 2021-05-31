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Пользователи ВКонтакте рассказали о своей финансовой "подушке безопасности"
Пользователи ВКонтакте рассказали о своей финансовой "подушке безопасности" - РИА Новости, 31.05.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали о своей финансовой "подушке безопасности"
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:59
2021-05-31T12:59
2021-05-31T12:59
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать — есть ли у них сбережения на случай непредвиденной ситуации.Пользователи поделились, на сколько хватит их "подушки безопасности" и есть ли она у них вообще. Варианты были от "спокойно проживу более года" до "живу от зарплаты до зарплаты".В итоге большинство подписчиков ответили, что финансовой "подушки безопасности" у них нет. Такой вариант выбрали более 55% опрошенных. Также многие проголосовали за то, что смогут прожить на свои сбережения несколько недель или месяцев.Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам дополнить свои ответы в комментариях. Многие ответили, что по возможности просто откладывают часть дохода "на черный день".
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать — есть ли у них сбережения на случай непредвиденной ситуации.
Пользователи поделились, на сколько хватит их "подушки безопасности" и есть ли она у них вообще. Варианты были от "спокойно проживу более года" до "живу от зарплаты до зарплаты".
В итоге большинство подписчиков ответили, что финансовой "подушки безопасности" у них нет. Такой вариант выбрали более 55% опрошенных. Также многие проголосовали за то, что смогут прожить на свои сбережения несколько недель или месяцев.
Кроме того, РИА Новости предложило подписчикам дополнить свои ответы в комментариях. Многие ответили, что по возможности просто откладывают часть дохода "на черный день".